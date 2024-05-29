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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۴۲

کارشناس هواشناسی گلستان:

دمای هوای گلستان در روز جمعه به ۴۰ درجه می رسد

دمای هوای گلستان در روز جمعه به ۴۰ درجه می رسد

گرگان- کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: انتظار می رود دمای هوای گلستان به ویژه روز جمعه دراکثر نقاط استان به ۴۰ درجه سلسیوس و بالاتر هم برسد.

اقدس جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش یابی، پایداری نسبی جو را تا روز شنبه در استان نشان می‌دهد.

وی افزود: در این مدت آسمان استان غالباً صاف، در ساعات بعدازظهر وزش باد و همچنین افزایش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: انتظار می‌رود دمای هوا به ویژه روز جمعه در اکثر نقاط استان به ۴۰ درجه سلسیوس و بالاتر هم برسد که این تداوم دمای ۴۰ درجه روز شنبه در نواحی شرقی استان نیز مورد انتظار است.

وی یادآور شد: به سبب گرمای هوا پتانسیل وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها، مراتع بیشتر می‌شود لذا اطمینان از خاموش شدن آتش و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از گسترش آن ضروری است.

جعفری اظهار کرد: روز جمعه و شنبه، گرد و غبار محلی سبب کاهش نسبی کیفیت هوا و دید افقی در سطح استان به ویژه در نیمه شمالی می‌شود.

وی افزود: به تدریج از بعدازظهر روز شنبه تا یکشنبه شب با تغییر جهت جریانات وزش باد شدید در غالب استان پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6122070

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