دمای هوای گلستان در روز جمعه به ۴۰ درجه می رسد

اقدس جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش یابی، پایداری نسبی جو را تا روز شنبه در استان نشان می‌دهد.

وی افزود: در این مدت آسمان استان غالباً صاف، در ساعات بعدازظهر وزش باد و همچنین افزایش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: انتظار می‌رود دمای هوا به ویژه روز جمعه در اکثر نقاط استان به ۴۰ درجه سلسیوس و بالاتر هم برسد که این تداوم دمای ۴۰ درجه روز شنبه در نواحی شرقی استان نیز مورد انتظار است.

وی یادآور شد: به سبب گرمای هوا پتانسیل وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها، مراتع بیشتر می‌شود لذا اطمینان از خاموش شدن آتش و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از گسترش آن ضروری است.

جعفری اظهار کرد: روز جمعه و شنبه، گرد و غبار محلی سبب کاهش نسبی کیفیت هوا و دید افقی در سطح استان به ویژه در نیمه شمالی می‌شود.

وی افزود: به تدریج از بعدازظهر روز شنبه تا یکشنبه شب با تغییر جهت جریانات وزش باد شدید در غالب استان پیش بینی می‌شود.