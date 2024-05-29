نخستین نیروگاه خورشیدی ازمحل درآمدهای موقوفات زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مختار کرمی گفت: وقف یکی از بسترهای مناسب رفع نیازهای مادی و معنوی جامعه در طول زمان است و در نتیجه باید محلی برای ایجاد درآمد پایدار و سرشار برای رفع این نیازها باشد تا ضمن اینکه واقفین از انجام وقف راضی شده و نیکوکاران نیز برای انجام کار نیک و ماندگار تشویق شده و پیشقدم شوند.

وی افزود: با تغییر رویکرد سازمان اوقاف از اجاره داری صرف به بهره وری و رونق تولید در موقوفات، اولین نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس استان واقع در محل اداره اوقاف شهرستان خدابنده راه اندازی و به مرحله بهره برداری رسید.

کرمی ادامه داد: هزینه ۶۰۰ میلیون تومانی خرید تجهیزات و نصب این نیروگاه به طور کامل از محل درآمدهای موقوفه قیدار نبی (ع) این شهرستان تأمین و پرداخت شده است و هر گونه درآمد کسب شده در آینده نیز صرف نیات این موقوفه مهم در شهرستان خدابنده خواهد شد.

مدیرکل اوقاف استان زنجان گفت: ظرفیت این نیروگاه کوچک مقیاس ۲۰ کیلووات بر ساعت است و با توجه به متوسط ۷ ساعت تابش خورشید در استان و قیمت ۲۲ هزار ریالی هر کیلووات برق، درآمد سالانه ای بیش از ۱۱۰ میلیون تومان عاید موقوفه می‌شود و ظرف کمتر از پنج سال هزینه سربه سر شده و این سرمایه گذاری به سودآوری خواهد رسید.

کرمی افزود: طرح‌های مختلفی برای سرمایه گذاری در موقوفات و ایجاد درآمد پایدار برای اجرای بهتر و مؤثرتر نیات واقفان داریم. که یکی از شاخص‌ترین آنها راه اندازی ۳ نیروگاه بزرگ و ۳ نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی در اراضی وقفی و همچنین امامزادگان شاخص استان با حجم سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: احداث یک نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در مجموعه کشت و صنعت حسینیه اعظم زنجان و ۲ نیروگاه ۲ و ۱ مگاواتی در اراضی وقفی محدوده شهر قیدار و ۳ نیروگاه کوچک مقیاس در امامزاده ابراهیم (ع) شهر سجاس، ساختمان موقوفه پیامبر اعظم شهر قیدار و محوطه بقعه حضرت قیدار نبی (ع) را در برنامه داریم که طرح‌های توجیهی آنها تدوین و مجوزهای اولیه نیز گرفته شده است.

مدیرکل اوقاف استان زنجان گفت: این چهارمین نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک راه اندازی شده در موقوفات و امامزادگان استان است و با اضافه شدن ۶ نیروگاه، تعداد آنها به ۱۰ عدد خواهد رسید.

کرمی افزود: درآمد موقوفات و نذورات امامزادگان استان پارسال رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۵۰ درصد انها صرف اجرای نیات خیر واقفین شد و مابقی نیز صرف هزینه‌های اداره، نگهداری یا توسعه و سرمایه گذاری در آنها می‌شود.