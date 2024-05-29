به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا وفایی صبح چهارشنبه در نشست با مدیران مدارس فوتبال فعال شهر آب پخش با تسلیت شهادت رئیس جمهور مردمی حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان گرانقدرش اظهار کرد: رئیس جمهور شهید از نمونه‌های بارز خادمان راستین به مردم و کشور بود و که در نهایت با شهادت پاداش خدمت خود را گرفت.

وی افزود: ارتباط مؤثر با دنیا بخصوص همسایگان و عضویت در سازمان‌ها و نهادهای بین المللی با تاکید بر عزت و اقتدار ملی از جمله یادگاران رئیس جمهور شهید است.

وفایی اهتمام به ورزش را از اولویت‌های شورا و شهرداری برشمرد و گفت: جایگاه ورزش در سلامت جسم و روح انسان بسیار ارزشمند و قابل توجه است و ما در مجموعه شورا و کمیسیون فرهنگی ورزشی اجتماعی همواره بر ارتقای سطح کیفی و کمی ورزش آب پخش تاکید داشته ایم.

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی اجتماعی شورای شهر آب پخش بر لزوم بهره مندی ورزشکاران شهر از امکانات ورزشی تاکید کرد و ابراز داشت: از جمله این امکانات چمن‌های مصنوعی فوتبال است که در اختیار مدارس فوتبال شهر قرار دارد و باید به صورت عادلانه و بر اساس معیارهای مشخص در اختیار این عزیزان باشد.

وفایی خاطرنشان کرد: شهرداری و شورا همواره از مدارس فوتبال و دیگر هیئت‌های ورزشی تا آنجایی که ممکن بوده حمایت کرده اند و انشاالله بر اساس سازوکارهای قانونی تداوم خواهد داشت.

مدیران مدارس فوتبال شهر آب پخش نیز در این نشست به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند و خواستار رفع مشکلات در حوزه فوتبال و بخصوص ارتقا و افزایش زیرساخت‌های فوتبالی شهر شدند که مقرر شد پس از بحث و تبادل نظر مجدد در جلسات آتی تصمیمات لازم جهت برطرف شدن مشکلات آنها بخصوص نحوه استفاده از چمن‌های مصنوعی اتخاذ گردد.

در این نشست حمید رضا بنافی، علی سعادت، حسن صمصامی، مظفری اعضای کمیسیون فرهنگی ورزشی اجتماعی شورای اسلامی شهر آب پخش نیز نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با استفاده عادلانه باشگاه‌های فوتبال از چمن‌های مصنوعی بر اساس معیارهای مشخص تعریف شده ابراز داشتند.