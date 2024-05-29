تجلیل از قهرمان ژیمناستیک جوانان آسیا در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از ابوالفضل نیکخو قهرمان ژیمناستیک آسیا ضمن قدردانی از افتخار آفرینی تاریخی در آسیا و کار ارزشمند نیکخو در اهدای مدال قهرمانی خود به رئیس شهید جمهور عنوان کرد: تمام پیشرفت‌های علمی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی که امروز شاهد آن هستیم به برکت ایثار و از خود گذشتگی بزرگ مردانی است که برای اعتلای پرچم جمهوری اسلامی از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکردند.

وی حمایت از ورزشکاران و قهرمانان را از جمله وظایف مسئولان استان دانست و بیان کرد: ترویج و توسعه فرهنگ ورزش نقش مهمی در تأمین سلامت و ایجاد نشاط اجتماعی ایفا می‌کند.

رجبی افزود: قهرمان شدن در کنار توکل به خداوند با ارزش می‌شود و قهرمانان باید در کنار قهرمانی، اخلاق را نیز سر لوحه کار خود قرار دهند.

در پایان با اهدای جوایز نفیس و ارزنده و لوح سپاس از این قهرمان تاریخ ساز ساروی تجلیل به عمل آمد.