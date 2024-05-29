به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با گرامیداشت یاد شهدای خدمت، اظهار داشت: شهید رئیسی یکی از شاگردان مکتب حضرت امام (ره) و سرباز ولایت بود.

امام جمعه دیر با بیان اینکه تشییع و تجلیل باشکوه مردم از شهید رئیسی وابستگی این ملت به شعارهای انقلاب را نشان داد، افزود: اگرچه از دست دادن چنین شخصیت‌هایی خسارت سنگینی است اما نظام ما وابسته به شخصیت‌ها نیست.

وی تاکید کرد: این شهدا در زمان حیات خود منشأ خیر بودند و بعد از شهادتشان نیز انسجام و وحدت ملی ایجاد کردند و در تشییع باشکوه آنها پشتوانه مردمی نظام اسلامی به رخ جهانیان کشیده شد و بدنبال همبستگی ملی همبستگی جهانی شکل گرفت.

حسینی ابراز کرد: بعد از گذشت ۳۵ سال از ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی همچنان به فکر، اندیشه، آرمان و اصول امام نیازمندیم چون انقلاب و نظام ما ریشه در افکار و اصول و مواضع ایشان دارد.

امام جمعه دیر گفت: امام راحل عزت، استقلال و آزادی ما و اسلام را احیا کرد و اقتدار ابرقدرت‌ها را در هم شکست و الگوی جهان در دفاع از مظلومان شد.

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) بعنوان یک اسوه و الگو برای ما و جهانیان مطرح است و باید همیشه یاد او در اذهان زنده باشد چرا که ما همچنان نیازمند حرکت در خط امام هستیم.

حسینی با بیان اینکه امام راحل بر خدمت به مردم و با مردم بودن تاکید داشت و شهید رئیسی، رئیس جمهور ما نیز این گونه بود، بیان داشت: امسال باید در مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) اندیشه‌ها و اصول او و فرهنگ خدمت به مردم و پافشاری بر ارزش‌های اسلامی پررنگ مطرح شود و برنامه‌ها با کیفیت و پرمحتوا باشد.

وی با اشاره به در پیش بودن چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه سال جاری، افزود: دیدگاه امام خمینی (ره) درباره اهمیت مشارکت در انتخابات و انتخاب اصلح را مطرح کنیم. زمامدار قوه مجریه کسی باشد که راه شهدای خدمت را ادامه دهد.

امام جمعه دیر گفت: بعد از ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، مجلس خبرگان مقام معظم رهبری را با شایستگی انتخاب کرد که از آن روز تاکنون کشتی انقلاب را در حوادث سخت به ساحل امن هدایت کرده است.

وی در پایان جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در قتل عام کودکان و زنان و مردم فلسطین در رفح محکوم کرد.