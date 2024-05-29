کارگاه حضوری «کار تو خونمونه» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کارگاه حضوری کمپین «کار تو خونمونه» با هدف ایده‌پردازی و توسعه محصول جدید در جهت ایجاد و یا توسعه کسب‌وکار طراحی‌شد. در این کارگاه، شرکت کنندگان با شیوه‌های آموزشی مختلفی در حوزه کسب و کار آشنا شدند و در این خصوص ایده پردازی کردند.

فاز اول این پروژه در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و چون فاز اول موفقیت‌آمیز بود فاز دوم نیز به اجرا درآمد. ۳۰۰ نفر در این رویداد ثبت نام کردند که از این تعداد ۷۰ درصد افراد با توجه به شرایط انتخاب شدند.

کارگاه «کار تو خونمونه» با هدف ارتقای ظرفیت‌های رشد کسب‌وکار زنان به‌ ویژه زنان خانه‏‬ دار طراحی و شرایط به صورتی مهیا شده تا فعالیت افراد در کارگاه «کار تو خونمونه» در دو بستر صورت پذیرد؛ درواقع یک بخش این پروژه بحث ظرفیت‌های شناختی و توسعه فردی بانوان و بخش دیگر ارتقای مهارت‌های کسب‌وکار آنهاست.

دوره‌های آموزشی کارگاه «کار تو خونمونه» تا مرداد ماه ادامه دارد و تعداد جلسات با توجه به روند برگزاری کلاس‌های آنلاین و حضوری تغییر می‌کند.در حال حاضر برای کل پروژه، سه جلسه حضوری به شکل کارگاهی در نظر گرفته شده است که اولین جلسه حضوری آن در منطقه ۷ تهران برگزار شد.

گفتنی است در اولین جلسه از این رویداد، شرکت کنندگان در کارگاه «کار تو خونمونه» ضمن آشنایی و شنیدن تجربه اساتید موفق و برتر کشور در حوزه کسب و کار در حوزه بازاریابی، قیمت‌گذاری محصول، رشد، شناسایی و توسعه و ایده‌یابی در کسب و کار آموزش دیدند.

