به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی صبح چهارشنبه در دومین جلسه شورای اداری شهرستان مریوان ضمن تسلیت حادثه اخیر شهادت رئیس جمهور و همراهان، اظهار کرد: مصیبت بزرگی این روزها دامن ایران را گرفته و قلب انسان‌های آزاده را از این رخداد تأسف‌بار به درد آورد و آن هم شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان در منطقه آذربایجان شرقی بود.

احمدی بیان کرد: سیره و روش آیت الله سید ابراهیم رئیسی دراین مقطع از انقلاب تفاوت‌های زیادی با بسیاری از رؤسا و کارگزاران تمام دنیا داشت.

وی افزود: ایشان نسبت خود را باقدرت، نسبت اعتقادی و دینی قلمداد می‌کردند و هیچ وقت اسیر قدرت نشده، و این بزرگترین ویژگی آیت الله رئیسی بود.

احمدی تاکید کرد: رئیس جمهور شهید شخصی بود که در بستر انقلاب رشد کرده و کوچک‌ترین نشانه‌ای از منیت و مصادره قدرت را از این بزرگوار مشاهده نکردیم، و همین ویژگی هاست که ایشان را در زمره برترین مدیران تاریخ انقلاب قرار داده است.

وی تصریح کرد: حضور ۹۰ هیئت بلندپایه در مراسم تشییع رئیس جمهور نشانه این است که امروز جمهوری اسلامی به درجه‌ای از قدرت و تأثیر گذاری در منطقه رسیده که کشورهای دیگر نیازمند ارتباط با ایران قوی هستند.

فرماندار مریوان افزود: عملیات وعده صادق اوج اقتدار و هماهنگی میدان و دیپلماسی بود که باعث افتخار تمام ملت‌های مسلمان شد.

احمدی اظهار کرد: توجهات ویژه دولت سیزدهم به کردستان سبب به ثمر نشستن کارها و و پروژه‌های حل نشده و بر زمین مانده شد و حاصل آن اتفاقات خاصی برای مردم کردستان بود.

وی بیان کرد: نظر به تأکیدات استاندار محترم باشروع فصل عمرانی و گشایش‌هایی که شاهد آن هستیم باید تمام دستگاه‌ها و ادارات در تلاش و کوشش مضاعف باشند و توقع داریم گزارش‌های خوبی از عملکرد ادارات به دست ما برسد.

احمدی افزود: با قدرت میراث دولت سیزدهم را به پیش خواهیم برد و اجازه نخواهیم داد امورات دولت عقب بماند و تعلل در انجام امورات پذیرفتنی نیست.

وی تاکید کرد: چهار راهبرد تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت سرلوحه ستاد انتخابات به شمار می‌رود که همه ما موظفیم کمک کنیم انتخابات مطابق با این چهار راهبرد برگزار شود.

فرماندار مریوان در پایان از زحمات چهار ساله نماینده دوره یازدهم مجلس تجلیل به عمل آورده و برای نماینده منتخب مردم در دوره دوازدهم آرزوی موفقیت کرد.

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