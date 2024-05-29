۶۰۰ شیء عتیقه در نائین کشف شد / دستگیری یک متهم

‌محمود مدنیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان نائین به علت قدمت تاریخی که دارد به لحاظ بناها و اشیا تاریخی دارای جایگاه ویژه‌ای است.

وی افزود: بر این اساس همواره افراد سودجو به دنبال حفاری‌های غیرمجاز در سطح شهرستان و کشف اشیا تاریخی هستند.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی نائین با بیان اینکه در هفته جاری براساس گزارش مردمی به یگان حفاظت میراث فرهنگی نائین در خصوص نگهداری غیرمجاز از تعداد زیادی آثار و اشیا تاریخی در نائین و اطراف آن بررسی این گزارش در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: از این رو با هماهنگی مقام قضائی و همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی شهرستان، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و پرونده‌اش برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

مدنیان با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ اشیا تاریخی شامل سکه، ظروف فلزی، سفالی و سنگی، سکه‌های فلزی، چاقوی فلزی، مجسمه سنگی و اشیا زینتی ازدوره‌های مختلف تاریخی در این پرونده کشف شد، تصریح کرد: برخورد لازم با این متهم انجام خواهد شد.