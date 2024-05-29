به گزارش خبرگزاری مهر، قریشی نیاس، دبیر کل اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در پیامی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شهادت آیتالله رئیسی و هیئت همراه ایشان در جریان سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با نهایت تأثر و تألم، خبر دردناک ازدستدادن شهید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و شهید علی آلهاشم امام جمعۀ شهر تبریز و شهید مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و دیگر همراهان را دریافت کردیم.
این فاجعه برای امت اسلامی که رئیسجمهوری ایران و همراهانش تا آخرین لحظات عمر در خدمت آنان بودند، شوک بزرگی را به همراه داشت. این حادثه پس از افتتاح یکی از بناهای توسعهای در مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان رخ داد.
این حادثۀ دردناک و غمانگیز نمادی عمیق و قدرتمند را نشان میدهد، زیرا مرزهای بین کشورهای اسلامی حوزههای توسعۀ اقتصادی را تشکیل میدهد که منجر به پیشرفت و شکوفایی بیشتر به نفع مسلمان در هر کجا که هستند میشود، زیرا همیشه با خیرخواهی مشترک به همسایه نگریسته شده است.
اینجانب از این طریق به مجلس شورای اسلامی و رهبری و مردم ایران تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن شهیدان رحمت الهی را مسئلت مینمایم.
از خداوند متعال برای خانوادههای آنان و ملت ایران صبر و شکیبایی و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر هر بدی و سربلندی بیشتر مسئلت دارم.
عالیجناب، احترامات فائقۀ اینجانب را پذیرا باشید.
ارادتمند،
محمد قریشی نیاس
دبیر کل PUIC.»
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