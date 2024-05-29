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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۵۳

در پیامی؛

دبیرکل PUIC شهادت آیت‌الله رئیسی را به قالیباف تسلیت گفت

دبیرکل PUIC شهادت آیت‌الله رئیسی را به قالیباف تسلیت گفت

دبیرکل اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در پیامی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، شهادت آیت‌الله رئیسی و هیئت همراه ایشان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قریشی نیاس، دبیر کل اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در پیامی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شهادت آیت‌الله رئیسی و هیئت همراه ایشان در جریان سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با نهایت تأثر و تألم، خبر دردناک ازدست‌دادن شهید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و شهید علی آل‌هاشم امام جمعۀ شهر تبریز و شهید مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و دیگر همراهان را دریافت کردیم.

این فاجعه برای امت اسلامی که رئیس‌جمهوری ایران و همراهانش تا آخرین لحظات عمر در خدمت آنان بودند، شوک بزرگی را به همراه داشت. این حادثه پس از افتتاح یکی از بناهای توسعه‌ای در مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان رخ داد.

این حادثۀ دردناک و غم‌انگیز نمادی عمیق و قدرتمند را نشان می‌دهد، زیرا مرزهای بین کشورهای اسلامی حوزه‌های توسعۀ اقتصادی را تشکیل می‌دهد که منجر به پیشرفت و شکوفایی بیشتر به نفع مسلمان در هر کجا که هستند می‌شود، زیرا همیشه با خیرخواهی مشترک به همسایه نگریسته شده است.

اینجانب از این طریق به مجلس شورای اسلامی و رهبری و مردم ایران تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن شهیدان رحمت الهی را مسئلت می‌نمایم.

از خداوند متعال برای خانواده‌های آنان و ملت ایران صبر و شکیبایی و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر هر بدی و سربلندی بیشتر مسئلت دارم.

عالی‌جناب، احترامات فائقۀ اینجانب را پذیرا باشید.

ارادتمند،

محمد قریشی نیاس

دبیر کل PUIC.»

کد مطلب 6122123
زهرا علیدادی

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