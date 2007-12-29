ملاحظات عراق درباره قرارداد الجزایر با لغو یکجانبه محقق نمی شود

ناظم دباغ، رئیس دفتر اتحاد میهنی کردستان عراق در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با خبرسازی های برخی رسانه های عربی در خصوص اظهارات جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق درباره قرارداد الجزایر را نوعی شیطنت رسانه ای توصیف کرد و اظهار داشت: شکی نیست که قرارداد الجزایر که یکی از توافقات بین المللی و دو جانبه است، به صورت یکجانبه قابل فسخ و لغو نبوده و اعلام چنین موضعی از سوی رئیس جمهور عراق، تقریبا غیرممکن است.

وی افزود: با توجه به آنچه که در جریان برخورد رسانه ها با این مسئله مشاهده کردیم، به نظر می رسد جریاناتی که روابط حسنه تهران - بغداد را برنمی تابند، در پی ماهی گیری از آب گل آلود هستند و در این راستا به هر ابزاری ولو تحریف مواضع مقامات رسمی نیز متوسل می شوند.

دباغ با تاکید بر روابط دیرینه و خوب ایران و بغداد در سطوح مختلف دولت - ملت، ادامه داد: با توجه به روابط عمیقی که بین دولتمردان عراقی و ایرانی برقرار است، چنین مواردی از تاثیرگذاری بر نوع مناسبات دو کشور عاجز است و البته همانگونه که در سطح اخبار هم مطرح شد، این موضع از سوی جلال طالبانی تکذیب گردید.

رئیس دفتر اتحاد میهنی کردستان عراق در تهران همچنین یادآوری کرد: هر چند که ما ملاحظاتی را در خصوص قرارداد الجزایر داریم اما شکی نیست که تبیین این ملاحظات و تشریح آن برای طرف ایرانی از طریق لغو یکجانبه آن محقق نمی شود.