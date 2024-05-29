به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی میلانی در تبریز افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری با صنایع بزرگ کشور همکاری داشته ولی تا به امروز ارتباطی با صنایع تبریز شکل نگرفته است.
وی یادآورشد: ارتباطات بسیار خوبی بین صنایع فولادی، پتروشیمی، پالایشگاهی و معدنی پایتخت با معاونت علمی ریاست جمهوری شکل گرفته و موضوعات و چالشهای این صنایع مطرح شده است اما صنایع استانهایی که از مرکز کشور دور هستند، این خلأ ارتباط وجود دارد.
میلانی افزود: مشتاق هستیم تا با شرکتهایی مثل ماشین سازی، تراکتورسازی و پالایشگاه تبریز ارتباط برقرار کرده و چالشهای فناورانه آنها را بشنویم و تبادل نظر کنیم و به شرکتهای دانش بنیانی که میتوانند این نیازها را رفع کنند، این چالش را ارائه دهیم.
وی تاکید کرد: متأسفانه ارتباط مشخص و منظمی بین مجموعه ما با شرکتهای بزرگ آذربایجان شرقی و شمالغرب کشور مثل مس سونگون وجود ندارد.
میلانی در خصوص خدماتی که این ستاد میتواند به صنایع و شرکتها ارائه دهد، گفت: مهمترین خدمات این ستاد برای شرکتها بر اساس قانون جهش تولید، اعتبار مالیاتی است که بسیاری از آن خبر ندارند.
وی افزود: تیمهای فناور در داخل شرکتهای بزرگ وجود دارند که به خاطر تنوع کارهای ستاد در سالهای گذشته شناسایی شده و توسعه فناوری انجام دادهاند و سپس تبدیل به شرکت دانش بنیان شدهاند.
وی افزود: شرکتهای بسیاری وجود دارند که میتوانند به راحتی مشکلات همدیگر را رفع کنند اما متأسفانه همدیگر را نمیشناسند که ایجاد این ارتباط میتواند از سمت ستاد توسعه فناوریها شکل بگیرد.
وی ادامه داد: گاه نیازهای اعلامی شرکتها، رفع کننده مشخص ندارد، در این حالت از طریق فراخوانهای ستادها و برنامههای ملی میتوان انواع حمایتها را در سطح کشور انجام داد و ممکن است دهها راه حل برای آن نیاز ارائه شود.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی ریاست جمهوری تاکید کرد: دسترسی ستاد به بخش عظیمی از شرکتها در حوزههای مختلف، ارزشی است که شرکتهای بزرگ میتوانند از آن استفاده کنند این ستاد ۲ کارکرد دارد و بر اساس آن، شرکتهای دارای فناوری را به شرکتهای نیازمند ارتباط داده و نیازهای فناورانه شرکتها را مطرح میکند.
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