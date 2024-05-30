هرگز در طبیعت سراغ قارچ ها نروید

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه لطفعلی گفت: روش تجربی، روش مطمئنی برای شناسایی قارچ نیست و حتماً باید قارچ‌ها در محیط آزمایشگاهی مورد تشخیص قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ تا ۱۶ هزار گونه قارچ در سراسر دنیا شناسایی شده است، افزود: از این تعداد چیزی حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار گونه از قارچ‌ها خوراکی هستند.

لطفعلی ادامه داد: ۶۰۰ گونه قارچ در طبیعت وجود دارد که خواص دارویی دارند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از قارچ‌ها در فصل بارندگی که رطوبت به میزان کافی وجود دارد در دشت و مراتع رشد می‌کنند، افزود: امسال نیز به دلیل بارندگی‌های زیاد و افزایش رطوبت خاک، شرایط مناسبی برای رشد قارچ‌های وحشی در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه همه ساله در اوایل بهار و پاییز، مشاهده قارچ‌هایی که در محیط طبیعی خصوصاً زیر درختان رشد کرده و کاملاً شبیه قارچ خوراکی هستند، توجه برخی افراد را برمی‌انگیزد، گفت: باید بدانید همه انواع قارچ‌ها، خوراکی نیستند، بلکه بعضی از آنها سمی و خطرناک هستند تا جایی که خوردن چند و حتی یک قارچ سمی می‌تواند کبد، کلیه یا حتی مغز را از کار انداخته و در مواردی باعث مرگ مصرف‌کننده نیز شود.

لطفعلی با بیان اینکه تشخیص دادن اینکه آیا قارچی که رشد کرده، سمی است یا خوراکی، اصلاً به صورت چشمی ممکن نیست، اضافه کرد: روش تجربی، روش مطمئنی برای شناسایی نیست و حتماً باید قارچ در محیط آزمایشگاهی مورد تشخیص قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: تنها در آزمایشگاه میزان توکسین‌های موجود در قارچ‌ها اندازه‌گیری و یا سمیت آن مشخص می‌شود.

لطفعلی درباره نشانه‌های مسمومیت با قارچ‌های سمی نیز گفت: اصطلاحی با عنوان mycetismus وجود دارد به مفهوم خوردن قارچ سمی، به این معنی که فرد مستقیماً قارچ را چیده و آن را مورد مصرف خوراکی قرار داده است.