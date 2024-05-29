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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۲۱

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان راور:

۹۰ نفر از بسیجیان راور به مرقد امام خمینی(ره) اعزام می شوند

۹۰ نفر از بسیجیان راور به مرقد امام خمینی(ره) اعزام می شوند

کرمان- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان راور گفت: ۹۰ نفر از متقاضیان بسیجی شهرستان راور جهت حضور در مراسم ۱۴ خرداد، به مرقد امام خمینی(ره) اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداللهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی رئیس جمهور شهید و همراهان ایشان، اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن ایام رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و بزرگداشت شهدای خدمت کاروانی از شهرستان راور اعزام خواهند شد.

وی افزود: این کاروان متشکل از بسیجیان خواهر و برادر است که با بدرقه‌ی مسئولین و مردم شریف راور، عزیمت خواهند کرد.

عبدالهی بیان کرد: کاروان بسیجیان شهرستان راور جهت شرکت در این گردهمایی باشکوه و زیارت مضجع شریف امام خمینی (ره) راهی خواهند شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان راور با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسم گفت: تعداد ۹۰ نفر از متقاضیان در قالب دو اتوبوس، ضمن حضور مراسم ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره)، در طول مسیر مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و مسجد جمکران را نیز زیارت خواهند کرد.

عبدالهی خاطرنشان کرد: سفرهایی از قبیل راهیان نور، مراسم ارتحال حضرت امام (ره) و راهیان پیشرفت نوعی جهاد تبیین در راستای تقویت بنیه اعتقادی و سیاسی، بخصوص در جوانان و نوجوانان است.

کد مطلب 6122149

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