۹۰ نفر از بسیجیان راور به مرقد امام خمینی(ره) اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداللهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی رئیس جمهور شهید و همراهان ایشان، اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن ایام رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و بزرگداشت شهدای خدمت کاروانی از شهرستان راور اعزام خواهند شد.
وی افزود: این کاروان متشکل از بسیجیان خواهر و برادر است که با بدرقهی مسئولین و مردم شریف راور، عزیمت خواهند کرد.
عبدالهی بیان کرد: کاروان بسیجیان شهرستان راور جهت شرکت در این گردهمایی باشکوه و زیارت مضجع شریف امام خمینی (ره) راهی خواهند شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان راور با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسم گفت: تعداد ۹۰ نفر از متقاضیان در قالب دو اتوبوس، ضمن حضور مراسم ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره)، در طول مسیر مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها و مسجد جمکران را نیز زیارت خواهند کرد.
عبدالهی خاطرنشان کرد: سفرهایی از قبیل راهیان نور، مراسم ارتحال حضرت امام (ره) و راهیان پیشرفت نوعی جهاد تبیین در راستای تقویت بنیه اعتقادی و سیاسی، بخصوص در جوانان و نوجوانان است.
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