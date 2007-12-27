به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی صبح پنج شنبه در همایش مداحان سراسر کشور گفت : هیئتهای ما باید محک و معیار داشته باشند و این امر مستلزم فعالیت، تلاش و برنامه ریزی است.

وی افزود : برنامه ریزیهای هیئتها باید به گونه ای باشد که به نماز اول وقت به صورت جماعت، قرائت قرآن، بیان اخلاق و احکام و معارف اهمیت داده و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه هیئتهای مذهبی باید داعیه دار اسلام ناب باشند، تصریح کرد : هیئتها باید با بدعتها و خرافات مبارزه کرده و با عقلانیت اسلام ناب را گسترش دهند.

وی با اشاره به اهمیت دادن به نماز اول وقت گفت : تمامی هیئتها در ایام عزاداری باید همه کارها را تعطیل کرده و به اقامه نماز اول وقت بپردازند.

حجت الاسلام خاموشی افزود : هیئتها باید انگیزه قرائت قرآن را در جوانان زنده کرده و پیوند مردم با مساجد و شعائر اسلامی را تقویت کنند.

وی خطاب به واعظان و سخنرانان گفت : مداحان و سخنرانان نیز باید توجه داشته باشند معارف اخلاقی، احکام و تاریخ اسلام را بیان کنند و از بیان احادیث فاقد اعتبار اجتناب ورزند.