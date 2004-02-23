نصب هولوگرام روي پروانه هاي گمركي الزامي است

به گزارش خبرگزاري مهر، علاوه بر الزامي بودن بار كد از اول اسفند ماه جاري پروانه هاي گمركي بايستي داراي هولوگرام باشد تا مورد پذيرش گمركات قرار گيرد.

نصب هولوگرام روي پروانه هاي سبز ورودي شامل پروانه هاي دستي مكانيزه باعث مي شود پروانه هاي گمركي مورد حفاظت مطلوبي قرار گيرند و از مفقود و مخدوش شدن آن جلوگيري خواهد شد.

دستور العمل لازم جهت استفاده از پروانه هاي هولوگرام به گمركات كشور اعلام شده است.

