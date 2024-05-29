مراجعه بیش از ۹۰درصد نوآموزان به پایگاه های سنجش استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فیروزی صبح چهارشنبه در گردهمایی مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان، پروژه مهر را نمونه تعامل و همکاری درون بخشی و برون سازمانی عنوان کرد.

وی افزود: مجموعه اقداماتی که هر ساله در آموزش و پرورش به منظور آماده سازی و بازگشایی مدارس انجام می‌شود، پروژه مهر خوانده می‌شود.

فیروزی تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید نیز با اتکاء به تجارب سنوات گذشته، بایستی این پروژه با دقت عمل خاصی اجرا شود.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه ماه مهر متعلق به همه ارگان‌ها و سازمان‌ها است، افزود: پروژه مهر به عنوان مظهر تصمیم‌سازی درست و بهینه در راستای بازگشایی مدارس است.

فیروزی گفت: انتظار ما از کارگروه‌های پروژه مهر این است که حداقل هفته‌ای یک جلسه با مطالعه دقیق شرح وظایف و تنظیم صورت جلسه (مطابق دستورالعمل ابلاغی) تشکیل داده و تصمیمات اساسی اتخاذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان و اعضای کارگروه‌ها با نظارت و بازدید مستمر از مدارس و بررسی مشکلات و کمبودهای آنان نسبت به رفع فوری اقدام کنند.

فیروزی در ادامه بیان کرد: رعایت موارد فوق موجب می‌شود تا در فصل بازگشایی مدارس میزبان خوبی برای نوگلان و دانش آموزان استان باشیم.

وی سپس با اشاره با آغاز روند ثبت نام دانش آموزان پایه اولی در استان کرمان گفت: بیش از ۹۰ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان تاکنون به پایگاه‌های سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی مراجعه کرده‌اند.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان کرمان افزود: اولیا سایر نوآموزان نیز تا نیمه اول خرداد ماه نسبت به نوبت گیری در سامانه my.medu اقدام کنند.

وی با بیان اینکه رضایت ارباب رجوع و مردم داری مهمترین رویکرد آموزش و پرورش استان کرمان است تاکید کرد: حفظ شأن و منزلت مردم در هنگام ثبت نام فرزندان الزامی است.

فیروزی از معلم به عنوان پرچمدار اصلی نظام تعلیم و تربیت نام برد و خاطرنشان کرد: اعتماد اجتماعی مردم به فرهنگیان با ارزش ترین سرمایه آموزش و پرورش است.