روسیه متخصصان نظامی یونان را آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، یونان به تازگی 25 سیستم دفاع هوایی Tor-M1 و دست کم هشت سیستم دفاعی S-300PMU1 از روسیه خریداری کرده و مسکو آموزش متخصصان یونانی را برای آشنایی با این تجهیزات دفاعی بر عهده دارد.

در همین رابطه سرهنگ "نیکلای فرولف" فرمانده نیروهای زمینی نیروهای دفاعی روسیه گفت: بر اساس توافقنامه دفاعی امضا شده میان روسیه و یونان، مسکو از 15 دسامبر آموزش گروه کوچکی از متخصصان یونانی را آغاز کرده و این آموزش در حدود دو ماه ادامه خواهد داشت و بعد از پایان این دوره آموزشی، گروه دیگری از متخصصان یونانی وارد روسیه می شوند تا تحت تعلیم قرار بگیرند.

به گزارش مهر، سیستم دفاع هوایی Tor-M1 ، یک سیستم دفاعی مجهز به موشکهای کوتاه برد زمین به هواست که در روسیه و برای منهدم کردن هواپیماها، موشکهای کروز، خودروها و هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین بمبهای هدایت شونده، طراحی و ساخته شده است. هر کدام از این سیستمها به هشت فروند موشک کوتاه برد، رادارهای مربوطه، سیستم کنترل آتش و محفظه مخصوص باتری مجهز است.