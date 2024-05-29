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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۲۰

استاندار مرکزی:

دولت آیت الله رییسی در حوزه اشتغال موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرد

دولت آیت الله رییسی در حوزه اشتغال موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرد

اراک- استاندار مرکزی گفت: ایجاد اشتغال یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت آیت الله رئیسی بود که در این راستا موفقیت های قابل توجهی حاصل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه صبح چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی اظهار کرد: سال گذشته شمار بیمه شدگان اجباری استان مرکزی ،۱۶ هزار نفر افزایش یافته است.

استاندار مرکزی گفت: یکی از برنامه‌های اولویت دار آیت‌الله رئیسی ایجاد اشتغال بود که در این حوزه نیز موفقیت قابل توجهی حاصل شد.

وی افزود: سهمی برای اشتغال در هر استانی مشخص شده که امسال برای استان ۱۱ هزار نفر اشتغال پیش بینی شده و تعهد سال گذشته در این راستا ۱۷۸ درصد محقق شده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی رتبه دوم تحقق اشتغال را صبه خود اختصاص داده است.

مخلص الائمه اضافه کرد: در برخی شهرستان‌ها که بیکاری به عنوان معضل مطرح بود اکنون نگرانی در این حوزه وجود ندارد.

وی ادامه داد: در آخرین ارزیابی پایش محیط کسب و کار در زمستان سال گذشته، این استان رتبه نخست را کسب کرد و باید اذعان کرد که این استان، شرایط مناسب‌تری برای اشتغال و سرمایه گذاری دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود.

استاندار مرکزی گفت: بانک‌ها در دولت سیزدهم در استان عملکرد خوبی داشته‌اند اما برخی موارد نیاز به کار مضاعف دارند.

مخلص الائمه تاکید کرد: در عصر مهارت قرار داریم و فارغ‌التحصیلان مدرک دار باید مهارت لازم را فراگیرند تا در جای مناسب به کارگیری شوند چرا که مهارت آموزی در اشتغال پایدار اهمیت ویژه ای دارد.

کد مطلب 6122218

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