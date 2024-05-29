به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه صبح چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی اظهار کرد: سال گذشته شمار بیمه شدگان اجباری استان مرکزی ،۱۶ هزار نفر افزایش یافته است.

استاندار مرکزی گفت: یکی از برنامه‌های اولویت دار آیت‌الله رئیسی ایجاد اشتغال بود که در این حوزه نیز موفقیت قابل توجهی حاصل شد.

وی افزود: سهمی برای اشتغال در هر استانی مشخص شده که امسال برای استان ۱۱ هزار نفر اشتغال پیش بینی شده و تعهد سال گذشته در این راستا ۱۷۸ درصد محقق شده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی رتبه دوم تحقق اشتغال را صبه خود اختصاص داده است.

مخلص الائمه اضافه کرد: در برخی شهرستان‌ها که بیکاری به عنوان معضل مطرح بود اکنون نگرانی در این حوزه وجود ندارد.

وی ادامه داد: در آخرین ارزیابی پایش محیط کسب و کار در زمستان سال گذشته، این استان رتبه نخست را کسب کرد و باید اذعان کرد که این استان، شرایط مناسب‌تری برای اشتغال و سرمایه گذاری دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود.

استاندار مرکزی گفت: بانک‌ها در دولت سیزدهم در استان عملکرد خوبی داشته‌اند اما برخی موارد نیاز به کار مضاعف دارند.

مخلص الائمه تاکید کرد: در عصر مهارت قرار داریم و فارغ‌التحصیلان مدرک دار باید مهارت لازم را فراگیرند تا در جای مناسب به کارگیری شوند چرا که مهارت آموزی در اشتغال پایدار اهمیت ویژه ای دارد.