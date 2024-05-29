مخبر: جز پیگیری مأموریت های آقای رییسی برنامه دیگری ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر سرپرست نهاد ریاست جمهوری صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه اولین هیأت دولت پس از شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان در سانحه بالگرد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هیچ دغدغه‌ای به جز توجه و اجرای مأموریت‌های جناب آقای رئیسی نداریم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا در انتخابات ریاست جمهوری داوطلب خواهد شد، اظهار کرد: غیر از خدمت و پیگیری مأموریت‌های حضرت آیت الله رئیسی برنامه‌ای نداریم.

مخبر تاکید کرد: خداوند رهبری مقام معظم رهبری را مستدام کند آنچه که برنامه‌های رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی بود را پیگیری خواهیم کرد و هیچ برنامه دیگری نداریم.