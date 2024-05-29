آمادگی کامل پلیس برای برگزاری مراسم ارتحال بنیان گذار انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد رضا رادان در قرارگاه انتظامی، امنیتی و ترافیکی روح الله که همه ساله به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی برگزار می‌شود گفت: در ابتدا خداوند را شاکرم که به ما توفیق داده تا لباس خدمت به تن کنیم و در مراسمات مختلف عزا و شادی مردم حضور داشته باشیم.

وی افزود: در آستانه مراسم بین‌المللی رحلت بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی هستیم و این مراسم ما را بر آن می‌دارد که تمام تلاش خود را به کار گیریم و با مدد الهی این مأموریت مهم را به خوبی به سرانجام برسانیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های ارسالی از طریق معاونت عملیات فراجا خاطرنشان کرد: برخی از وظایف تعریف شده است و غیر قابل تغییر و تعدادی از آنها استنباطی است که فرماندهان باید بر مبنای شرایط موجود و تشخیص لحظه‌ای آنها را اجرا کنند.

وی ضمن خدا قوت به کلیه همکاران که در همه شرایط پای کار هستند خاطر نشان کرد: این از ویژگی‌های شغل انتظامی است که در مراسمات مختلف حضور دارند و می‌بینیم که حتی در مسابقات فوتبال که عده‌ای خوشحال‌اند و عده‌ای به جهت باخت تیمشان ناراحت مأموران ما باید در صحنه حضور داشته باشند.

سردار رادان در ادامه افزود: در مراسم پیش رو چند موضوع حائز اهمیت است که یکی امنیت مردم و در کنار آن موضوع شدآمدی است که به همه رده‌ها و پلیس‌های تخصصی تاکید می‌شود در این دو موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور هدف از تشکیل قرارگاه انتظامی، امنیتی و ترافیکی روح الله را تأمین امنیت مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) عنوان کرد و بیان داشت: با تشکیل این قرارگاه، تمام امکانات و ظرفیت‌های انتظامی را به کار می‌گیریم و تدابیر و تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه و امن این مراسم در حوزه انتظامی اندیشیده و در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر تهران بزرگ، فرماندهی انتظامی شرق و غرب تهران و استان البرز و قم نیز با بسیج امکانات و اتخاذ تدابیر ویژه، مأموریت‌های محوله را به انجام می‌رسانند، ادامه داد: تا پایان مراسم و خروج کامل زوار از حرم مطهر و رسیدن به مبدأ حرکت خود، ارائه خدمات انتظامی تداوم خواهد داشت.

فرمانده کل انتظامی کشور در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم این مأموریت نیز هماننده سایر مأموریت‌های گذشته به لطف خدا و همت همکاران انتظامی و همکاری سایر بخش‌ها پشت سر بگذاریم.