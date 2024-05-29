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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۱۵

سردار رادان خبر داد؛

آمادگی کامل پلیس برای برگزاری مراسم ارتحال بنیان گذار انقلاب

آمادگی کامل پلیس برای برگزاری مراسم ارتحال بنیان گذار انقلاب

فرمانده کل انتظامی کشور از آمادگی کامل پلیس برای برگزاری مراسم ارتحال بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد رضا رادان در قرارگاه انتظامی، امنیتی و ترافیکی روح الله که همه ساله به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی برگزار می‌شود گفت: در ابتدا خداوند را شاکرم که به ما توفیق داده تا لباس خدمت به تن کنیم و در مراسمات مختلف عزا و شادی مردم حضور داشته باشیم.

وی افزود: در آستانه مراسم بین‌المللی رحلت بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی هستیم و این مراسم ما را بر آن می‌دارد که تمام تلاش خود را به کار گیریم و با مدد الهی این مأموریت مهم را به خوبی به سرانجام برسانیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های ارسالی از طریق معاونت عملیات فراجا خاطرنشان کرد: برخی از وظایف تعریف شده است و غیر قابل تغییر و تعدادی از آنها استنباطی است که فرماندهان باید بر مبنای شرایط موجود و تشخیص لحظه‌ای آنها را اجرا کنند.

وی ضمن خدا قوت به کلیه همکاران که در همه شرایط پای کار هستند خاطر نشان کرد: این از ویژگی‌های شغل انتظامی است که در مراسمات مختلف حضور دارند و می‌بینیم که حتی در مسابقات فوتبال که عده‌ای خوشحال‌اند و عده‌ای به جهت باخت تیمشان ناراحت مأموران ما باید در صحنه حضور داشته باشند.

سردار رادان در ادامه افزود: در مراسم پیش رو چند موضوع حائز اهمیت است که یکی امنیت مردم و در کنار آن موضوع شدآمدی است که به همه رده‌ها و پلیس‌های تخصصی تاکید می‌شود در این دو موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور هدف از تشکیل قرارگاه انتظامی، امنیتی و ترافیکی روح الله را تأمین امنیت مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) عنوان کرد و بیان داشت: با تشکیل این قرارگاه، تمام امکانات و ظرفیت‌های انتظامی را به کار می‌گیریم و تدابیر و تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه و امن این مراسم در حوزه انتظامی اندیشیده و در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر تهران بزرگ، فرماندهی انتظامی شرق و غرب تهران و استان البرز و قم نیز با بسیج امکانات و اتخاذ تدابیر ویژه، مأموریت‌های محوله را به انجام می‌رسانند، ادامه داد: تا پایان مراسم و خروج کامل زوار از حرم مطهر و رسیدن به مبدأ حرکت خود، ارائه خدمات انتظامی تداوم خواهد داشت.

فرمانده کل انتظامی کشور در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم این مأموریت نیز هماننده سایر مأموریت‌های گذشته به لطف خدا و همت همکاران انتظامی و همکاری سایر بخش‌ها پشت سر بگذاریم.

کد مطلب 6122237

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    نظرات

    • مهر IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
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      باید به فکر توان نیرو های مردمی پلیس باشیم فکری برای سرو سامان معیشتی این نیروها و دیکر اقشارضعیف کشور بکنید.

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