آرای ناظران هیات رئیسه مجلس بازشماری شد/ ترکیب تغییری نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته انتخابات هیأت رئیسه مجلس دوازدهم برای اولین سال فعالیتش برگزار شد و رأی گیری از منتخبان برای تعیین ۱۲ عضو هیأت رئیسه صورت گرفت.

ظهر دیروز روابط مجلس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل شکایت یکی از کاندیداهای نایب رئیسی، آرای نواب رئیس بازشماری شده است؛ نتیجه بازشماری حکایت از کاهش تعداد آرای نواب داشت منتها منجر به تغییر در ترکیب دو نایب رئیس نشد و حمیدرضا حاجی بابایی و علی نیکزاد نواب رئیس مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول هستند.

طبق اطلاعیه اول روابط عمومی مجلس، قرار بود دیروز آرای دبیران و ناظران مجدداً شمارش شود اما شب گذشته روابط عمومی مجلس در اطلاعیه دیگری اعلام کرد که فردا این آرا مورد شمارش مجدداً قرار می‌گیرد.

صبح امروز اطلاعیه سوم روابط عمومی مجلس درباره شمارش آرای ناظران هیأت رئیسه صادر شد که به شرح زیر است:

«در پی بازشماری آرا نامزدهای انتخابات هیأت رئیسه مجلس، تغییری در ترکیب و نتیجه انتخابات ناظران ایجاد نشد.

همان‌گونه که پیش‌تر اعلام شده بود، مغایرت در تعداد آرا نامزدهای نواب رئیس مجلس پس از بازشماری مجدد آرا گرچه باعث تغییر ترکیب نواب نشد و آقایان حاجی‌بابایی و نیکزاد نواب اول و دوم مجلس دوازدهم هستند اما در پی این ماجرا، با دستور رئیس مجلس همه آرا هیأت رئیسه مجدد بازشماری شد.

در این بازشماری که توسط ۸ نفر از نمایندگان شمارش کننده در روز رأی‌گیری با حضور ۲ عضو هیأت رئیسه سنی و رئیس مرکز حراست قوه مقننه انجام شد، تغییری در تعداد آرا نامزدهای رئیس مجلس مشاهده نشد.

همچنین بازشماری آرا نامزدهای ناظران هیأت رئیسه نیز گرچه با تغییر تعداد آرا یکی از منتخبان همراه بود اما تغییری در ترکیب نظار ایجاد نشد و آقایان غلامرضا نوری‌قزلجه، علیرضا سلیمی و جلیل میرمحمدی میبدی که پیش‌تر اعلام شده بود، ناظران هیأت رئیسه هستند.

در بازشماری مجدد آرا مشخص شد که دلیل اختلاف در تعداد آرا اعلامی، اشتباه نمایندگان شمارش کننده آرا در تجمیع آرا بوده به نحوی که آرا شمارش شده در دو برگه، هنگام تجمیع دو بار محاسبه شده و باعث بروز این اختلاف در تعداد آرا شده است.

آرای ناظران منتخب هیأت رئیسه:

غلامرضا نوری‌قزلجه

شمارش اولیه: ۱۳۰

بازشماری: ۸۹

علیرضا سلیمی

شمارش اولیه: ۸۲

بازشماری: ۸۲

جلیل میرمحمدی میبدی

شمارش اولیه: ۶۱

بازشماری: ۶۱»