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۶ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۲۵

حماس:

دیدار ابومازن با مقامهای اسرائیلی به ضرر فلسطینیان است

دیدار ابومازن با مقامهای اسرائیلی به ضرر فلسطینیان است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در آستانه دیدار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد: دیدارهای مکرر ابومازن و اولمرت به ضرر منافع عالی ملت فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در این بیانیه آمده است: این دیدارها در حالی انجام می شوند که اسرائیل به تجاوزات خود بر ضد ملت فلسطین ادامه می دهد.

حماس در این بیانیه از تمایل ابومازن به ادامه مذاکره و دیدار با مقامهای اسرائیلی در سایه تداوم تجاوزات اسرائیل بر ضد ملت فلسطین و عدم به رسمیت شناختن حقوق مشروع، سیاسی و ملی فلسطین از سوی رژیم اسرائیل ابراز تعجب کرده است.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: تجاوزات اسرائیلی از طریق توسعه شهرکها، اجرای پروژه های یهودی سازی قدس، یورش به شهرها و اردوگاههای فلسطینی، بازداشت فلسطینیان، تشدید محاصره نوارغزه، بستن گذرگاهها و ترور رهبران فلسطینی انجام می شود.

در پایان بیانیه آمده است: این دیدارها ارزشی ندارد و نه تنها در راستای خدمت به قضیه فلسطین برگزار نمی شود بلکه به ضرر منافع عالی ملت فلسطین است.

لازم به ذکر است اولمرت و ابومازن قرار است امروز بعدازظهر در قدس با یکدیگر دیدار کنند.

کد مطلب 612224

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