دیدار ابومازن با مقامهای اسرائیلی به ضرر فلسطینیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در این بیانیه آمده است: این دیدارها در حالی انجام می شوند که اسرائیل به تجاوزات خود بر ضد ملت فلسطین ادامه می دهد.

حماس در این بیانیه از تمایل ابومازن به ادامه مذاکره و دیدار با مقامهای اسرائیلی در سایه تداوم تجاوزات اسرائیل بر ضد ملت فلسطین و عدم به رسمیت شناختن حقوق مشروع، سیاسی و ملی فلسطین از سوی رژیم اسرائیل ابراز تعجب کرده است.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: تجاوزات اسرائیلی از طریق توسعه شهرکها، اجرای پروژه های یهودی سازی قدس، یورش به شهرها و اردوگاههای فلسطینی، بازداشت فلسطینیان، تشدید محاصره نوارغزه، بستن گذرگاهها و ترور رهبران فلسطینی انجام می شود.

در پایان بیانیه آمده است: این دیدارها ارزشی ندارد و نه تنها در راستای خدمت به قضیه فلسطین برگزار نمی شود بلکه به ضرر منافع عالی ملت فلسطین است.

لازم به ذکر است اولمرت و ابومازن قرار است امروز بعدازظهر در قدس با یکدیگر دیدار کنند.