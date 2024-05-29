ابوذر ضیایی در گفتوگو با خبرنگار مهر از فرصتهای سرمایهگذاری متعدد در فرودگاه اصفهان اظهار کرد: با توجه به موقعیت فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی به عنوان دروازه طلایی شهر تاریخی اصفهان و جایگاه و اهمیت این فرودگاه در صنعت توریسم و توسعه گردشگری استان، همواره نگاه ملی به توسعه این فرودگاه وجود داشته که در همین راستا طرحهای متعددی در قالب فرصتهای سرمایه گذاری در جهت توسعه و پیشرفت فرودگاه تعریف کردهایم.
وی ادامه داد: ۱۱ فرصت سرمایهگذاری متنوع در بخشهای فرودگاهی و هوانوردی فرودگاه اصفهان برنامهریزی شده که عبارت هستند از احداث پارکینگ طبقاتی یا دفنی، احداث مجتمع خدمات رفاهی، احداث نیروگاه خورشیدی، رستوران هوایی با بدنه مستعمل هواپیما، احداث هتل فرودگاهی، احداث آشیانه تعمیرات و نگهداری هواپیما، راه اندازی آموزشگاه خلبانی، استقرار شرکت هواپیمایی با پایگاه اصلی در اصفهان (Base)، احداث ترمینال فرودگاهی، توسعه ترمینال بار هوایی به ویژه در بخش واردات و احداث سوله خدمات هندلینگ.
مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان با بیان اینکه امروزه ارتقا و تنوع بخشی به منابع درآمدهای غیر هوانوردی یکی از موضوعات اصلی مطروحه در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بوده است، افرود: احداث مجموعه خدمات رفاهی شامل کارواش، تعویض روغن، تعمیرگاه، جایگاه سوختگیری و …، احداث رستوران هوایی با بدنه مستعمل هواپیما و همچنین احداث هتل فرودگاهی میتوانند کمک شایانی به افزایش این گونه از درآمدها در فرودگاه داشته باشند.
وی در ادامه به تشریح برخی از فرصتها و زمینههای سرمایه گذاری در فرودگاه اصفهان پرداخت و گفت: در حال حاضر فرودگاه شهید بهشتی سالانه پذیرای حدود یک و نیم میلیون مسافر بوده و پیش بینی میشود در آیندهای نزدیک این تعداد به بیش از سه میلیون مسافر در سال افزایش یافته که این موضوع لزوم احداث ترمینال فرودگاهی با توجه به نیاز روز و همچنین احداث پارکینگ طبقاتی یا دفنی در این فرودگاه را دو چندان میکند.
ضیایی حلقه مفقوده درآمدی اکثر فرودگاهها را مقوله بار عنوان کرد و افزود: خوشبختانه ترمینال بار هوایی فرودگاه اصفهان طی سالهای اخیر با پذیرش حدود ۸۵ نوع محصولات غیر نفتی از استانهای مختلف و انتقال آنها به سایرکشورهای هدف، توانسته به درستی مقوله پذیرش، انتقال و ترانزیت بار در این فرودگاه را ساماندهی کند. به همین منظور توسعه این ترمینال به ویژه در بخش واردات میتواند نقش ارزندهای در افزایش درآمدهای غیرنفتی و رونق صادرات و واردات در استان ایفا نماید.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی مرکز آموزش خلبانی در فرودگاه اصفهان فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری در بخش هوانوردی این فرودگاه میباشد افزود : استقرار شرکت هواپیمایی با پایگاه اصلی در اصفهان (Base)، و همچنین احداث آشیانه تعمیرات و نگهداری هواپیما و سوله خدمات هندلینگ توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی میتواند ضمن رشد اقتصادی و رونق کسب و کار در فرودگاه، افزایش اشتغال زایی در استان را نیز به همراه داشه باشد.
مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان موقعیت جغرافیایی فرودگاه اصفهان و اراضی موجود در آن را مکانی مناسب از نظر دسترسی، امکانات و امنیت جهت احداث نیروگاه خورشیدی دانست و یادآور شد: امروزه با توجه به آلودگیهای زیست محیطی و محدودیت استفاده از سوخت¬های فسیلی، استفاده از انرژی بی پایان خورشید در تأمین برق امری ضروری بوده و با توجه به این موضوع که یکی از اصلیترین نیازهای کشور در حال حاضر تأمین انرژی برق میباشد، سرمایه گذاران میتوانند از این موقعیت فراهم شده در فرودگاه نهایت بهره را برده و با احداث نیروگاه خورشیدی در راستای تولید و فروش برق به سایر مناطق شهری اقدام نمایند.
وی پایان خاطر نشان کرد: سرمایه گذارانی که تمایل به مشارکت در فرصتهای سرمایه گذاری مطرح شده در فرودگاه شهید بهشتی را داشته میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی این اداره کل تماس حاصل فرمایند.
گفتنی است که رویداد بینالمللی ارائه فرصتهای سرمایهگذاری و جلب مشارکت عمومی در فرودگاههای ایران تیر ماه سال جاری با حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی، مدیران وزارت راه و شهرسازی، مدیران و مسئولان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، کارشناسان و متخصصان فرودگاهی کشور در تهران برگزار میشود.
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