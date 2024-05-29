پویش چله خدمت در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سانحه دردناک شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی و هیأت همراه ایشان، اظهار کرد: کمتر از ۳۰ روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور فرصت باقی مانده و مقرر است طی این مدت پویش «چله خدمت» در کشور و این استان اجرا شود.

وی افزود: در این پویش قرار است اتفاقی رقم زده شود تا شهید حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان الگوی موفق در عرصه مدیریت اجرایی کشور به خوبی معرفی و با جریانی که در حال تحریف شخصیت و خدمات ایشان است مقابله شود و از شخصیت بی‌نظیر این شهید گرانقدر یک ذهنیت مناسب و واقعی در اذهان عمومی شکل بگیرد درواقع نباید اجازه دهیم ذهنیت و روایت ناصحیحی توسط جبهه مقابل در ذهن جامعه ایجاد شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در مرحله بعدی باید از ذهنیت صحیحی که از شهید حجت‌الاسلام رئیسی در اذهان عمومی جامعه شکل می‌گیرد استفاده و ملاک و معیار کاندیدهای اصلح انتخابات ریاست جمهوری تبیین شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی با بیان اینکه در مسیر پیش رو دو رویکرد بسیار مهم و جدی باید دنبال شوند، عنوان کرد: اولین رویکرد زنده نگه داشتن یاد رئیس جمهور شهید و برجسته کردن ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان است دومین رویکرد نیز این است که از پرداختن به شخصیت شهید حجت‌الاسلام رئیسی برای انتخابات پیش رو که بسیار مهم و سرنوشت ساز است استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: نکته مهم این است که در این رویکرد قصد معرفی و یا حمایت از شخص و کاندیدی مطرح نیست بلکه مقرر است بر اساس شخصیت رئیس جمهور شهید ویژگی‌های مهم رئیس جمهور و فرد اصلح در انتخابات معرفی شود تا افراد جامعه بتوانند از این خط کلی برای انتخاب بهترین فرد استفاده کنند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: لازم است خدماتی که رئیس جمهور شهید در این استان داشته مانند روایت بی‌بی گل و یا خدماتی که در حوزه‌های مختلف مانند مسکن، جاده‌سازی، آبرسانی، بهداشتی، آموزشی و اینکه چند نفر از معلمان استان به واسطه تلاش‌های مجاهدانه شهید حجت‌الاسلام رئیسی از خدمات رتبه‌بندی معلمان بهره‌مند شده‌اند و درمجموع اقدامات شاخصی که این شهید گرانقدر در استان داشته‌اند روایت شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که باید مدنظر قرار بگیرد این است که افراد مختلف در جامعه به پاسداشت یاد شهدای خدمت و رئیس جمهور شهید خدمتی را ارائه کنند برای مثال فردی نیت می‌کند تا زمان چهلم شهادت این شهدا هرشب ختم دعای کمیل یا سوره‌ای از قرآن کریم را داشته باشد، انتشار این اقدامات توسط رسانه‌ها نیز یکی دیگر از موضوعات مهم است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین برجسته کردن و روایت خدمات رئیس جمهور شهید در چهارمحال و بختیاری و روایت خدمتی که توسط افراد جامعه در حسینیه‌ها، خانه‌های قرآن و… به نیابت از شهدای خدمت انجام خواهد شد دو موضوعی است که باید پیگیری و انجام شود که در این امر حضور رسانه‌ها و پوشش خبری این اقدامات از اهمیت بالایی برخوردار است.