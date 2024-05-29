  1. استانها
  2. مازندران
۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۴۹

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران:

تقدیم ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید در مازندران/۱۸ درصد گلزارها ساماندهی نشد

تقدیم ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید در مازندران/۱۸ درصد گلزارها ساماندهی نشد

ساری- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: آمار واقعی و به روزرسانی شده شهدای استان ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کهنسال پیش ازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان شماره شهدای والا مقام استان را ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: این آمار براساس ساماندهی و به روز رسانی از آمار شهدای استان استخراج شده است.

وی با اینکه امنیت و آرامش امروز مدیون و ثمره خون بالای شهیدان است، گفت: آنچه که شهیدان را محبوب کرده دفاع از آرمان‌ها و ولایت و مردم بوده است.

کهنسال به دیدار رئیس جمهور در سفر آخر به استان با جمعی از خانواده‌های شهیدان اشاره و اضافه کرد: رئیس جمهور شهید نگاه با کرامت و فضیلتی را نسبت به خانواده‌های شهیدان داشت.

وی گفت: در سفر اخیر ریاست جمهور برای مرکز توانبخشی که دارای ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی است و مجتمع فرهنگی دارای ۵ درصد پیشرفت ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد، همچنین ۱۵ میلیارد تومان نیز برای تجهیز این دو پروژه اعتبار گذاشته شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با بیان اینکه ۱۸ درصد گلزار شهدای استان ساماندهی نشده است، گفت: ۱۵ میلیارد تومان برای این بخش اعتبار در نظر گرفته شد در حالی که سال قبل میزان اعتبار ۶ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: همچنین ۵ درصد از سهمیه مسکن ملی برای جامعه هدف ایثارگری و ۱۰ درصد از کل اعتبارات حوزه اشتغال نیز برای جامعه ایثارگری منظور شد.

کهنسال گفت: در سفر اخیر دولت به استان ۱۵ میلیارد تومان برای تجهیز خانه ایثار مصوب شد.

وی با بیان اینکه سعی کردیم نگاه قرارگاهی به موضوع ساماندهی گلزار شهدا داشته باشیم گفت: تلاش شد از ظرفیت‌های استان استفاده واقعی ببریم از این رو فقط به تأمین اعتبارات از محل تملک و دارایی اکتفا نکردیم و طی یک دهه حدود ۱۲ درصد مزار شهدا در مازندران ساماندهی شده بود اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۲۴ درصد از گلزارها ساماندهی شد و میزان پروژه‌های نیمه کاره ۷ با پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصد است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با بیان اینکه مازندران در سال جدید میزبان کنگره بزرگ شهدای استان است، ساماندهی آمار شهدا را از دستاوردهای این کنگره بیان کرد.

کد مطلب 6122257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها