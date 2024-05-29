تقدیم ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید در مازندران/۱۸ درصد گلزارها ساماندهی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کهنسال پیش ازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان شماره شهدای والا مقام استان را ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: این آمار براساس ساماندهی و به روز رسانی از آمار شهدای استان استخراج شده است.

وی با اینکه امنیت و آرامش امروز مدیون و ثمره خون بالای شهیدان است، گفت: آنچه که شهیدان را محبوب کرده دفاع از آرمان‌ها و ولایت و مردم بوده است.

کهنسال به دیدار رئیس جمهور در سفر آخر به استان با جمعی از خانواده‌های شهیدان اشاره و اضافه کرد: رئیس جمهور شهید نگاه با کرامت و فضیلتی را نسبت به خانواده‌های شهیدان داشت.

وی گفت: در سفر اخیر ریاست جمهور برای مرکز توانبخشی که دارای ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی است و مجتمع فرهنگی دارای ۵ درصد پیشرفت ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد، همچنین ۱۵ میلیارد تومان نیز برای تجهیز این دو پروژه اعتبار گذاشته شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با بیان اینکه ۱۸ درصد گلزار شهدای استان ساماندهی نشده است، گفت: ۱۵ میلیارد تومان برای این بخش اعتبار در نظر گرفته شد در حالی که سال قبل میزان اعتبار ۶ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: همچنین ۵ درصد از سهمیه مسکن ملی برای جامعه هدف ایثارگری و ۱۰ درصد از کل اعتبارات حوزه اشتغال نیز برای جامعه ایثارگری منظور شد.

کهنسال گفت: در سفر اخیر دولت به استان ۱۵ میلیارد تومان برای تجهیز خانه ایثار مصوب شد.

وی با بیان اینکه سعی کردیم نگاه قرارگاهی به موضوع ساماندهی گلزار شهدا داشته باشیم گفت: تلاش شد از ظرفیت‌های استان استفاده واقعی ببریم از این رو فقط به تأمین اعتبارات از محل تملک و دارایی اکتفا نکردیم و طی یک دهه حدود ۱۲ درصد مزار شهدا در مازندران ساماندهی شده بود اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۲۴ درصد از گلزارها ساماندهی شد و میزان پروژه‌های نیمه کاره ۷ با پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصد است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با بیان اینکه مازندران در سال جدید میزبان کنگره بزرگ شهدای استان است، ساماندهی آمار شهدا را از دستاوردهای این کنگره بیان کرد.