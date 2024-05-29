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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۳۷

رییس شورای شهر بجنورد:

بلوار دولت در بجنورد به نام شهید جمهور آیت الله رییسی نامگذاری شد

بلوار دولت در بجنورد به نام شهید جمهور آیت الله رییسی نامگذاری شد

بجنورد_ رییس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: بلوار دولت به نام شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی تغییر و نامگذاری شد.

جمشید عین‌بیگی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: با عنایت به پاسداشت نام و یاد رئیس جمهور شهید یکی از معابر اصلی شهر بجنورد به آیت‌الله رئیسی نام‌گذاری شد.

وی در ادامه افزود: در جلسه تلفیقی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با شورای نامگذاری شهر بجنورد مقرر شد با توجه به درخواست‌های مردمی نام بلوار دولت واقع در مابین میدان شهید رجبعلی محمدزاده و میدان حضرت قائم (عج) بنام بلوار شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی تغییر نام داده شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بجنورد بیان کرد: در ادامه نیز با نامگذاری چهارراه تقاطع خیابان فردوسی و خیابان جمهوری بنام شهدای خدمت موافقت شد.

رئیس شورای شهر بجنورد در ادامه از نام‌گذاری سه راه مقابل سالن گلشن در خیابان تربیت به نام بانوی انقلاب خواهر دباغ خبر داد.

عین‌بیگی بیان کرد: همچنین با نامگذاری چهارراه تقاطع خیابان یاسین و مین باشی به نام شهید خالصی و تقاطع انبار غله بنام شهید جاوید مهری موافقت شد.

کد مطلب 6122273

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