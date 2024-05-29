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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۴۲

توکلی عنوان کرد؛

آماده باش اورژانس در مراسم ارتحال امام(ره)/ استقرار ۳۰۰ آمبولانس

آماده باش اورژانس در مراسم ارتحال امام(ره)/ استقرار ۳۰۰ آمبولانس

رییس سازمان اورژانس استان تهران، از آماده باش نیروهای اورژانس برای پوشش مراسم سالروز ارتحال بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران در حرم مطهر امام خمینی(ره) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، روز چهارشنبه در نشست خبری که در محل سازمان اورژانس استان تهران برگزار شد، گفت: دستاوردهای اورژانس در دولت سیزدهم قابل قیاس با ادوار گذشته نیست و اورژانس در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی، متحول شد.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) افزود: با تدابیر دولت سیزدهم، برای اولین بار رسیدن اورژانس به محل مأموریت در شهر تهران به ۱۵ دقیقه رسیده است که پیش از این، حدود ۲۵ دقیقه بود.

توکلی ادامه داد: امروز بزرگترین ناوگان موتورلانس در اورژانس استان تهران مستقر است و امروز ۲۳۰ دستگاه موتورلانس در خدمت شهروندان قرار دارد.

وی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۲.۶ میلیون تماس از سوی مردم استان تهران با اورژانس داشته اند که منجر به بیش از ۱.۳ میلیون مأموریت شده است.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران در ادامه به برنامه کمیته بهداشت و درمان ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: ۲۸۰۰ نفر از پرسنل اورژانس در حرم مطهر مستقر خواهند بود.

وی افزود: چند دانشگاه علوم پزشکی کشور، در این مراسم مأموریت‌های ویژه ای دارند و به اورژانس کمک می‌کنند.

توکلی تاکید کرد: استقرار ۱۰ درمانگاه سیار و استقرار ۳۰۰ آمبولانس، ۶۹ دستگاه موتورلانس و سه بیمارستان صحرایی جهت ارائه خدمت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دو هواپیما نیز برای پوشش امدادی مراسم پیش بینی شده است. ۵۲ پایگاه اورژانس هوایی بالگرد هم آماده خدمت هستند.

کد مطلب 6122283
حبیب احسنی پور

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