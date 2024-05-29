به گزارش خبرگزاری مهر، محمد موذنی در جلسه هماهنگی برنامه‌های کنگره ۳۸۷ شهید دانشجوی استان فارس ضمن تقدیر و تشکر از بسیج دانشجویی این استان به عنوان دبیرخانه یادواره شهدای دانشجو اظهار داشت: در راستای ایجاد بستر مناسب جهت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، کمیته دانشجویی دومین کنگره ملی ۱۵ هزار شهید استان فارس اقدامات گسترده‌ای را انجام داده است.

رئیس دانشگاه شیراز از جمع‌آوری، تنظیم و تدوین آثار ۳۸۷ شهید دانشجوی استان فارس و بارگذاری آن در پورتال شهدای دانشجو برای دسترسی جامعه دانشگاهی و عموم مردم خبر داد و افزود: اجلاسیه دانشگاهی شهدای دانشجو در دانشگاه‌های سراسر استان فارس در حال برگزاری بوده و یادواره شهدای دانشجوی استان نیز در مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

مستند تلویزیونی دو شهید شاخص دانشجوی استان فارس تهیه می‌شود

رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه مستند تلویزیونی دو شهید شاخص دانشجوی استان فارس تهیه می‌شود اضافه کرد: مسابقه‌ای با عنوان ایده‌پردازی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با هدف ایجاد خلاقیت در برنامه‌های دانشگاهی متناسب با ذائقه نسل جدید و حاضر در دانشگاه با جوایز نفیس برای شکوفایی خلاقیت‌ها در برنامه‌های دانشگاهی طراحی شده است.

طرح مغناطیس با محوریت قبور شهدای گمنام دانشگاه اجرا می‌شود

موذنی با اشاره به اجرای طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌های دانشگاهی با موضوع ایثار و شهادت تصریح کرد: طرحی با عنوان مغناطیس با محور قرار دادن قبور شهدای گمنام دانشگاه‌های استان با اجرای برنامه‌های جذاب و خلاقانه در جوار قبور مطهر شهدای گمنام اجرا می‌شود.

وی از دیدار با خانواده شهدای دانشجو توسط جامعه دانشگاهی در سراسر استان فارس خبر داد و افزود: عکس و اطلاعات دانشجویی شهدای دانشجو در قالب کارت دانشجویی امروزی هر دانشگاه و نصب در ورودی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در ابعاد بُردهای دانشکده از جمله دیگر اقدامات در این زمینه است.

رئیس کمیته دانشجویان و اساتید دومین کنگره ملی ۱۵ هزار شهید استان فارس با اشاره به تهیه موشن‌گرافی از زندگی نامه پنج شهید دانشجوی استان به سبک موشن‌های فرزند ایران شبکه‌های ملی گفت: برنامه‌های خوابگاه محور، جذاب و متناسب با ذائقه نسل جوان و دانشجوی امروز در خوابگاه‌های دانشجویی سراسر استان فارس طراحی شده است.

موذنی گفت: اجرای تئاترهای خیابانی در دانشگاه‌های استان و میادین اصلی، اکران فیلم‌های بلند سینمایی و مستندهای متناسب با موضوع در خوابگاه‌های دانشجویی و اکران کلاس محور مستند در قالب درس دو واحدی مهارت‌های اجتماعی ترم اول دانشجویان از جمله برنامه‌های ستاد یادواره شهدای دانشجوی استان فارس است.

وی ادامه داد: جشنواره هنری دانشجویی ققنوس در سال جاری با موضوع شهدا، ایثار و شهادت در دانشگاه‌های استان برگزار می‌شود.