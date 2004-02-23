كلانتري به "ياشاردوغو" نمي رود

به گزارش خبرنگار "مهر" نقي كلانتري از فدراسيون كشتي خواست تا وي را از همراهي تيم كشتي آزاد منتخب ايران در جام "ياشاردوغو" تركيه معاف كند.

همزماني برگزاري رقابت هاي جام ياشاردوغو با چهلمين روز درگذشت مسيح سليم بهرامي نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي و عضو هيات رييسه فدراسيون كشتي دليل عدم همراهي كلانتري با تيم كشتي ايران در جام "ياشاردوغو" عنوان شده است.

مسابقات كشتي آزاد جام "ياشاردوغو" تركيه در روزهاي 22 تا 24 اسفند ماه جاري در شهر آنكارا تركيه برگزارمي شود و تيم كشتي آزاد ايران مركب از قهرمانان رقابت هاي كشوري به اين تورنمنت اعزام خواهند شد.