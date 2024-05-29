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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۵۱

نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس:

اتحاد و همدلی در بهارستان منجر به حل مشکلات این شهرستان خواهد شد

اتحاد و همدلی در بهارستان منجر به حل مشکلات این شهرستان خواهد شد

بهارستان- نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اتحاد و همدلی در بهارستان منجر به حل مشکلات این شهرستان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بهارستان با اشاره به شناخت عمیق خود از مشکلات منطقه، بر لزوم اتحاد و همدلی برای حل این مشکلات و پیشرفت و آبادانی این شهرستان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم در سایه اتحاد و همدلی برای خدمت به شهروندان فهیم منطقه و رشد و شکوفایی بهارستان در حوزه‌های مختلف گام اساسی برداریم، گفت: من برای حل مشکلات بهارستان و رباط کریم در حوزه نمایندگی مجلس لحظه‌ای عقب‌نشینی نخواهم کرد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قطعاً برای حل مشکلات اساسی و تعریف اقدامات زیربنایی در سطح ملی و کشوری رایزنی‌های خود را با مسئولان کشوری و استانی انجام خواهم داد.

قشقاوی در این جلسه به برخی از مشکلات و چالش‌های موجود در بهارستان اشاره کرد و گفت: نبود دبیرستان دخترانه در حصارک و مشکلات کم آبی منطقه از مشکلاتی است، که باید با همکاری و همدلی تمامی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان و استان نسبت به حل آنها اقدام کرد.

کد مطلب 6122302

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