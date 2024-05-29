ضرورت راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در مراکز صنعتی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی اظهار کرد: از آنجا که نفوذ فاضلاب‌های صنعتی به لایه‌های زیرین زمین می‌تواند به سفره‌های زیر زمینی آسیب وارد کند بر این اساس باید تمام شهرک‌های صنعتی به تصفیه خانه‌های پیشرفته فاضلاب مجهز شوند.

مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای البرز افزود: با توجه به حساسیت منابع آب زیر زمینی تمام شهرک‌های صنعتی استان موظف به ساخت و راه اندازی تصفیه خانه‌های فاضلاب صنعتی شده‌اند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود تمام صنایع دارای آلایندگی زیست محیطی استان اقدام به راه اندازی تصفیه خانه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و آلودگی منابع آبی کنند.

کرمی گفت: اکنون سرازیر شدن فاضلاب‌های صنعتی به رودخانه شور ماهدشت یکی از مشکلات زیست محیطی در استان البرز است که باید برای مهار این مشکل اقدام اساسی شود.

وی بیان کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان البرز به طور مستمر وضعیت کیفی آب‌های زیر زمینی و سطحی استان را پایش و به دستگاه‌های مسؤول گزارش می‌کند.

کرمی تاکید کرد: اکنون ۷۵ درصد آب شرب مردم البرز از سفره‌های زیر زمینی تأمین می‌شود که سلامت این سفره‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی یادآور شد: در زمان حاضر منابع آلاینده سه شهرک صنعتی در شهرستان اشتهارد و شهرک صنعتی بهارستان کرج بیش از سایر مراکز صنعتی استان پایش می‌شوند تا از نفوذ فاضلاب‌های صنعتی به سفره‌های زیر زمینی جلوگیری به عمل آید.

استان البرز دارای سه هزار و۷۶۰ واحد تولیدی و صنعتی است؛ این استان ۱۳ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی دارد.

فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی اشتهارد یکی از معضلات زیست محیطی جنوب غربی استان البرز است که در جریان سفر ۱۷ آذرماه سال ۱۴۰۲ شهید آیت الله رئیسی و هیأت دولت به استان برای مهار این آلاینده طرح‌هایی در دست اقدام قرار گرفت.