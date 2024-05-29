هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان سبب شده تا سازمان هواشناسی، هشدار زرد رنگ را صادر کند این هشدار از امروز چهارشنبه در استان فعال و تا جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

فعالیت سامانه بارشی که از روز گذشته وارد استان سمنان شده در نواحی شمالی و شرقی بیشتر خواهد بود. کارشناسان هواشناسی استان سمنان اعلام کرده‌اند که احتمال رگبارهای پراکنده باران گاهی رعد و برق تا روز جمعه وجود دارد.

احتمال تگرگ و مه آلودگی همچنین کاهش دید افقی به خصوص در ارتفاعات و مناطق شمالی و شرقی از دیگر مسائلی است که در این هشدار زرد رنگ هواشناسی گنجانده شده است.

از امروز تا جمعه همچنین شاهد وزش باد شدید، تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک خواهیم بود.

احتمال خسارت باد و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا از دیگر نکاتی است که در هشدار زرد رنگ هواشناسی در استان سمنان قرار دارد.

نیاز است که تا روز جمعه تمهیدات لازم برای مقابله با وزش باد شدید و تندبادها از جمله مهار گلخانه‌ها، عدم پارک خودروها در جوار درختان کهنسال و خشک، عدم صعود به ارتفاعات شمالی و شرقی استان سمنان و… اندیشیده شود.

سازمان هواشناسی از مردم خواسته که با توجه به وزش باد شدید از روشن کردن آتش در ارتفاعات و مناطق جنگلی استان هم پرهیز کنند.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز ۳۳ و ۲۱ درجه بالای صفر اعلام شده است. آسمان سمنان نیمه ابری است.