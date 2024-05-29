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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۵۹

رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور:

باید اراده همه اصحاب دعوا را به سمت سازش ببریم

باید اراده همه اصحاب دعوا را به سمت سازش ببریم

شهریار- رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: ما باید از علم و تجربه قضایی استفاده کرده و تا می‌توانیم با سازش و مصالحه به جامعه اسلامی‌مان خدمت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی در نشست صمیمی کارکنان شورای حل اختلاف شهریار اظهار کرد: عزیزان آگاه هستند که وقتی سازشی صورت می‌گیرد می‌تواند جلوی تشکیل ۱۰ پرونده جدید را بگیرد.

وی گفت: یک سازش و مصالحه دارای وجوهی مختلف است، یک بخش معنوی، یک بخش انسانی و ارزش اخلاقی، یک بخش اجتماعی و یک بخش اقتصادی است و ما وظیفه داریم نگاه مردم را به صلح و سازش تغییر دهیم.

رئیس دادگستری شهریار نیز در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد یک ساله و بیان مشکلات و موانع شورای حل اختلاف از زحمات کارکنان شورای حل اختلاف تقدیر و تشکر کردند.

در پایان نشست تعدادی از کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان مورد تجلیل قرار گرفتند.

کد مطلب 6122318

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