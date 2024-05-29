باید اراده همه اصحاب دعوا را به سمت سازش ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی در نشست صمیمی کارکنان شورای حل اختلاف شهریار اظهار کرد: عزیزان آگاه هستند که وقتی سازشی صورت می‌گیرد می‌تواند جلوی تشکیل ۱۰ پرونده جدید را بگیرد.

وی گفت: یک سازش و مصالحه دارای وجوهی مختلف است، یک بخش معنوی، یک بخش انسانی و ارزش اخلاقی، یک بخش اجتماعی و یک بخش اقتصادی است و ما وظیفه داریم نگاه مردم را به صلح و سازش تغییر دهیم.

رئیس دادگستری شهریار نیز در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد یک ساله و بیان مشکلات و موانع شورای حل اختلاف از زحمات کارکنان شورای حل اختلاف تقدیر و تشکر کردند.

در پایان نشست تعدادی از کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان مورد تجلیل قرار گرفتند.