به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳) این شورا با اشاره به آغاز دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و آرزوی موفقیت برای منتخبان ابراز امیدواری کرد که منتخبان همه توان‌شان را برای انجام وظایف قانونی خود به کار گیرند و حرکت کشور به سوی پیشرفت را سرعت ببخشند.

وی خاطرنشان کرد: صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نعمت و فرصت بی‌بدیلی است که برای خدمت در اختیار نمایندگان قرار گرفته و مجاهدت مخلصانه برای انجام وظایف قانونی، بهترین راه برای به جا آوردن شکر این نعمت و سربلندی در پایان دوره نمایندگی است.

دبیر شورای نگهبان بیان داشت: به حمدالله نمایندگان مجلس شورای اسلامی الگوهای برجسته‌ای را به عنوان نماینده طراز پیش روی خود دارند که سرآمد آنها شهید مدرس است.

آیت‌الله جنتی همچنین با اشاره به پیامی که مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس صادر فرمودند، گفت: این پیام در تمام دوره باید نقشه راه مجلس شورای اسلامی باشد و نمایندگان باید برای تحقق کامل مفاد این پیام راهبردی برنامه‌ریزی کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار داشت: در پی حادثه ناگوار هفته گذشته که به فقدان غم‌بار ریاست‌جمهوری منجر شد، بر اساس قانون اساسی و بر اساس پیش‌بینی‌های مقرر شده در قانون اساسی، کشور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.

دبیر شورای نگهبان افزود: خدای مهربان را بابت وجود این قانون اساسی جامع‌الاطراف که باعث شده نظام جمهوری اسلامی ایران، از روزهای سخت و حوادث سنگین با موفقیت عبور کند شکر می‌کنیم و امیدواریم انتخاباتی در طراز قانون اساسی را شاهد باشیم.

آیت‌الله جنتی در پایان تاکید کرد: همه کسانی که به هر نحو در این انتخابات نقشی بر عهده دارند باید قانون را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.