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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۱۰

سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان شمالی:

تقویت و توانمندسازی خانواده کودکان کار و خیابان اهمیت بالایی دارد

تقویت و توانمندسازی خانواده کودکان کار و خیابان اهمیت بالایی دارد

بجنورد_ سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی گفت: تقویت و توانمندسازی خانواده کودکان کار و خیابان از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه ساماندهی کودکان کار، که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در برنامه‌های رسیدگی به وضعیت کودکان کار و خیابان نیاز است تا به تقویت نهاد خانواده و توانمندسازی آنها توجه شود.

وی در ادامه افزود: اغلب خانواده‌های کودکان کار و خیابان درگیر اعتیاد هستند و باید ساز و کاری انجام شود تا این خانواده‌ها به دلایل مختلف کودک خود را به کار وادار و از آموزش و تحصیل محروم نکنند.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی گفت: اگر مداخله‌ای صحیح برای اصلاح چرخه زندگی این کودکان تعریف شود، مشکلات آنها به تناسب شرایط زندگی‌شان دسته‌بندی شوند و نهادهای حمایتی در جهت توانمندی آنها اقدام کنند می‌توان شاهد کاهش آمار کودکان کار و خیابان و به تبع کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

وی افزود: این مهم با کمک و همراهی تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، سمن‌ها و گروه‌های مختلف امکان‌پذیر است و ظرفیت‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

رستمی اظهار کرد: برای ساماندهی و توانمند سازی این قشر، باید با انگیزه مضاعف و اراده قوی‌تر ورود کرد و با تعامل بین دستگاهی مشکلات مربوط به این قشر پیگیری و رفع شود.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی گفت: با تلاش و اقدامات انجام شده در بسیاری از شاخص‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۲ وضعیت استان بهتر شد و با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، کار فرهنگی و استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌ها در مهارت آموزی، توانمندسازی و آموزش، این شاخص‌ها ارتقای بیشتری خواهد داشت.

کد مطلب 6122332

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