تقویت و توانمندسازی خانواده کودکان کار و خیابان اهمیت بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه ساماندهی کودکان کار، که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در برنامه‌های رسیدگی به وضعیت کودکان کار و خیابان نیاز است تا به تقویت نهاد خانواده و توانمندسازی آنها توجه شود.

وی در ادامه افزود: اغلب خانواده‌های کودکان کار و خیابان درگیر اعتیاد هستند و باید ساز و کاری انجام شود تا این خانواده‌ها به دلایل مختلف کودک خود را به کار وادار و از آموزش و تحصیل محروم نکنند.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی گفت: اگر مداخله‌ای صحیح برای اصلاح چرخه زندگی این کودکان تعریف شود، مشکلات آنها به تناسب شرایط زندگی‌شان دسته‌بندی شوند و نهادهای حمایتی در جهت توانمندی آنها اقدام کنند می‌توان شاهد کاهش آمار کودکان کار و خیابان و به تبع کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

وی افزود: این مهم با کمک و همراهی تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، سمن‌ها و گروه‌های مختلف امکان‌پذیر است و ظرفیت‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

رستمی اظهار کرد: برای ساماندهی و توانمند سازی این قشر، باید با انگیزه مضاعف و اراده قوی‌تر ورود کرد و با تعامل بین دستگاهی مشکلات مربوط به این قشر پیگیری و رفع شود.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی گفت: با تلاش و اقدامات انجام شده در بسیاری از شاخص‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۲ وضعیت استان بهتر شد و با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، کار فرهنگی و استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌ها در مهارت آموزی، توانمندسازی و آموزش، این شاخص‌ها ارتقای بیشتری خواهد داشت.