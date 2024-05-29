خیران شهرستان گناوه در رفع مشکلات خانواده زندانیان همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری، صبح چهارشنبه در برنامه «نسیم مهر» به مناسبت روز ملی حمایت از خانواده زندانیان که به همت انجمن حمایت از زندانیان شهرستان گناوه برگزار شد، با تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهانش و با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سالگرد رحلت ملکوتی امام راحل (ره) اظهار داشت: به برکت نهضت اسلامی امام خمینی (ره) امروز همه ما با سربلندی و عزت زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم.

فرماندار گناوه افزود: سربازان بزرگی مانند شهیدان سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، شهید رئیسی ها در مکتب امام راحل برای خدمت به مردم پرورش یافتند.

وی بیان کرد: رئیس جمهور شهید به دنیا اثبات کرد می‌توان با صداقت، پاکی، جدیت، تلاش و با تمام وجود برای مردم و در میان آنها کار و خدمت کرد.

صفری تصریح کرد: امروز یاد و نام شهید والامقام آیت الله رئیسی در همه جا با نیکی یاد می‌شود و همگان در برابر عظمت و اقدامات ارزشمند ایشان سر تعظیم فرود آورده و ایشان را تکریم می‌کنند.

وی بیان کرد: برای همه مسئولان دولت مردمی سیزدهم مایه افتخار است که در دولت شهید والامقام آیت الله رئیسی مسئولیت داشتند و در کارنامه مسئولان این دولت ثبت شده و خواهد ماند که ما از بدنه و کابینه دولت مردمی و خدمتگزار شهید آیت الله رئیسی هستیم.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: امروز یاد و نام این شهید والامقام و همه همراهان ایشان را در کنار شهدای بزرگی همچون شهیدان رجایی، بهشتی و باهنر و سردار دل‌ها تا ابد گرامی خواهیم داشت و با تبعیت پذیری از رهبری و حضور پرشور در انتخابات ۸ تیرماه راه شهیدان و امام راحل (ره) را تداوم خواهیم بخشید.

وی با اشاره به روز ملی حمایت از خانواده زندانیان و با بیان اینکه بسیاری از زندانیان در اثر یک حادثه یا سهل انگاری و شرایط خاص دچار مشکل و درگیر مسائل قضائی و زندان شده‌اند گفت: احترام به خانواده‌های آنها و کمک به رفع نیازمندی این خانواده‌ها وظیفه همه ما است.

وی با بیان اینکه مردم و خیران شهرستان گناوه همواره در کارهای خیر پیشگام هستند گفت: از همه خیران و مردم شهرستان درخواست می‌کنیم که مانند همیشه در کار خیر و کمک به خانواده‌های زندانیان نیازمند نیز همت بیشتری بگمارند تا بتوان مشکلات این خانواده‌ها را رفع کرد.