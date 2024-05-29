جامعه فرهنگیان خدمات رئیس جمهور شهید را تبیین کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیرضایی صبح چهارشنبه در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان در شهرستان زرند، فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص پرورش صحیح دانش آموزان را تبیین کرد.

علیرضایی اظهار داشت: از نظر مقام عظمای ولایت دانش آموز ما باید آگاه، متفکر، اهل منطق، با ایمان، پرهیزکار و پاکدامن باشد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان افزود: همچنین مقام معظم رهبری ویژگی‌هایی مانند با اراده بودن، شجاعت، اهل اقدام، کارآمدی، مهارت، مبتکر بودن و دارای روحیه آزادگی را از دیگر خصوصیاتی برشمرده‌اند که برای دانش آموزان لازم است.

وی در خصوص الزامات پرورش دانش آموزان از دیدگاه رهبری نیز افزود: پرورش صلاحیت‌های انسانی در شاگردان در خلال تدریس و انتقال ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب بین آنان از این جمله است.

علیرضایی ادامه داد: در کنار تربیت انقلابی، بایستی تربیت دانش آموزانی با هویت، علم آموزی مهارت آموزی و توزیع رشته‌های مورد نیاز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان گفت: به علاوه ثبات مدیریت در آموزش و پرورش، تنظیم نقشه راه برای اجرای سند تحول بنیادین و به روزرسانی سند از دیگر موارد حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: در نگاه ولی فقیه ما استفاده از ابتکارات در مدارس غیردولتی، بهره مندی مدارس دولتی از معلم و فضای آموزشی خوب و نظارت بر مدارس غیردولتی ضرورت دارد.

علیرضایی ادامه داد: به جذاب بودن فعالیت معاونان و مربیان پرورشی، تقویت هویت ملی، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و رصد شایستگی‌های حرفه‌ای در طول خدمت معلمان نیز باید توجه شود.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان گفت: بهره مندی از تجربه معلمان پیشکسوت و آگاه، کم رنگ نشدن ضوابط گزینش معلمان، توجه به معیشت آنان از جمله بیمه و بازنشستگی، مرتبط بودن رشته تدریس معلمان با تخصص آنان و…در نظام تعلیم و تربیت ضروری است.

علیرضایی با اشاره به اینکه مقوله جهاد تبیین بسیار مهم است، تاکید کرد: جامعه فرهنگیان می‌تواند بهترین اثرگذاری را در جامعه داشته باشد بنابراین مقتضی ست خدمات رئیس جمهور شهید در مدارس و جامعه تبیین شود.

وی تصریح کرد: شرکت آگاهانه و حداکثری در انتخابات پیش رو با مدنظر قرار دادن مؤلفه‌های اخلاق مداری در هر شرایطی از نکات قابل توجه است.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان در پایان تاکید کرد: خدمت عاشقانه و خالصانه، فساد ستیزی و ساده زیستی، وحدت آفرینی و امنیت افزایی و پرهیز از حاشیه سازی نشانه‌های پایبندی مردم به نظام محسوب می‌شوند.