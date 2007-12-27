برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است / زندگی رضایتمندانه یهودیان در ایران

- اخبار ایران

روزنامه تمپو در صفحه اخبار خارجی خود با درج گزیده ای از تحولات مهم جهان ظرف یکسال گذشته درباره برنامه های هسته ای ایران چنین نوشت : فناوری هسته ای در دست جمهوری اسلامی ایران تنها موضوعی می باشد که باعث وحشت رئیس جمهور آمریکا شده است تا جایی که بوش در ماه اکتبر امسال از رهبران جهان درخواست نمود تا جلوی ایران برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای ساخت بمب هسته ای را بگیرند.با این حال گزارش دستگاه های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه های هسته ای ایران حاکی از آن است که ایران از سال 2003 برنامه های هسته ای تسلیحاتی خود را کنار گذاشته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارشات خود درباره برنامه های هسته ای ایران اعلام نموده است که این برنامه ها هیچگونه انحرافی نداشته و با اهداف صلح آمیز دنبال می شود.

ایران همچنین در کنار همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر با روسیه نیز در حال همکاری است و حتی اولین محموله سوخت هسته ای بوشهر را نیز از روسیه تحویل گرفته است.

ایران بارها اعلام داشته است که برنامه های هسته ایش با اهداف کاملا صلح آمیز دنبال می شود. این کشور قصد دارد ظرف دو دهه آینده بیست نیروگاه هسته ای بسازد تا بتواند بیست درصد از انرژی مورد نیاز خود را از این نیروگاه ها تامین سازد.



روزنامه کمپاس درباره وضعیت یهودیان ایران به نقل از سیامک مصدق رئیس کمیته یهودیان ایران نوشت: بنظر من سیاست های محمود احمدی نژاد هیچگونه خطری برای اقلیت های جامعه ایران من جمله یهودیان ایجاد نکرده است. وی تصریح کرد : من نمی دانم که این شایعات از کجا نشأت می گیرد که ایران در پی منقرض ساختن نسل یهودی در کشور خود می باشد و این در حالی است که واقعیت امر چیز دیگری می باشد و ما در ایران آزادانه به فعالیت های عبادی خود می پردازیم.

"موریس معتمد" نماینده یهودیان ایران در مجلس این کشور نیز ضمن انتقاد از عمل این 40 یهودی ایرانی گفت: تبلیغات غلطی درباره ایران در سطح جهانی مطرح می باشد این دو مقام یهودی ایرانی تاکید داشتند که یهودیان ایرانی از طرح بازگشت یهودیان دنیا به اسرائیل حمایت نمی کنند زیرا هچگونه خطری در ایران آنان را تهدید نمی کند.



روزنامه سوارا پمباروان سخنان اخیر مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران را آورده که اعلام کرده بود: ایران به کمک روسیه به پیشرفته ترین سیستم دفاع موشکی مجهز خواهد شد. وی با بیان اینکه این کمک ها در راستای تقویت نیروی دفاعی ایران نسبت به هرگونه حملات خارجی می باشد، گفت : ما پیشتر قراردادی را با روسیه به امضاء رسانده ایم و در آینده روسیه این سیستم دفاع موشکی را به ایران تحویل خواهد داد.

مقامات روسیی نیز ضمن تائید این خبر اعلام داشته اند طبق قرارداد 700 میلیون دلاری خود با ایران در زمینه تسلیحات دفاعی این کشور در آینده سیستم های دفاع موشکی خود را که قدرت بیشتری نسبت به نوع آمریکایی دارند، به ایران تحویل خواهند داد.

- اخبار و تحولات داخلی اندونزی

روزنامه سواراکاریا نوشت که در سال 2007 احزاب سیاسی مختلف با اقدامات و مانورهای سیاسی خود در راستای آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 و همچنین انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری خود فضای سیاسی سال 2007 را بیش از هز زمان دیگری داغ کرده بودند.



در این میان نام های قدیمی مانند "یودیونو"، "مگاواتی" و "ویرانتو" بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری سال 2009 به میان آمد و نام ها جدیدی نیز مانند "سوترینسو بختیار"، "سوتیوسو" و " هدایت نور وحید" به لیست این کاندیدا اضافه گردید ولی با این حال کارشناسان مختلف معتقداند که در میان نام بردگان برای احراز پست ریاست جمهوری زوج "یودیونو-کالا" هنوز هم از محبوبیت بیشتری در میان مردم نسبت به سایر رقبای خود برخوردار می باشند. این کارشناسان پیش بینی می کنند با توجه به محبوبیت این زوج امکان پیروزی آنها در انتخابات 2009 نیز بیش از سایر کاندیدای می باشد.



"سیف المجانی" رئیس موسسه آمارگیری اندونزی درباره این نظر کارشناسان چنین می گوید : نتایج آمارگیری ما در ماه اکتبر نشان می دهد که زوج "یودیونو-کالا" با کسب 58 درصد آراء بیشترین میزان محبوبیت در میان دیگر کاندیدای ریاست جمهوری را دارد. وی با بیان اینکه میزان محبوبیت این زوج نسبت به ماه مارس 9 درصد افزایش یافته است گفت : در صورتی که "یودیونو-کالا" بتوانند این میزان محبوبیت را تا سال 2009 حفظ نمایند در نتیجه امکان پیروزی آنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری بیش از سایر اعضاء خواهد شد.

روزنامه سواراکاریا در اشاره به مواضع اندونزی درباره کوزوو به نقل از "شریف حسن" رئیس فراکسیون حزب دموکراتیک نوشت : مجلس در ماه ژانویه مسئله "کوزوو" را مورد بررسی قرار خواهد داد تا پس از آن موضع رسمی مجلس درقبال این موضوع اعلام شود. وی با بیان اینکه نظرات نمایندگان مجلس به موضع رسمی اندونزی درقبال "کوزوو" تبدیل خواهد شد گفت : ما سعی می کنیم در مجلس نظرات تمامی نمایندگان را در این رابطه جویا شویم و سپس به اتخاذ تصمیم گیری بپردازیم.

لازم بذکر است اندونزی هم اکنون یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل می باشد و موضع اندونزی درقبال مسئله "کوزوو" تاثیر بسیاری در آینده این منطقه خواهد گذاشت.

روزنامه کمپاس نیز می نویسد که "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور اندونزی که برای دیدار از منطقه "چیلگون" به این ناحیه سفر کرده بود، طی سخنانی در میان مردم این منطقه گفت : رهبران در تمامی سطوح باید شجاعت و قاطعیت را در دستور کار خود قرار دهند و نباید تنها به فکر دستیابی به حاشیه امنیت برای خود و خانواده خود باشند. رئیس جمهور با بیان اینکه رهبران یک جامعه باید تمامی خطرها را به جان بخرند گفت : رهبر آن کسی نیست که از پشت میز و در دفتر کار به رهبری بپردازد بلکه رهبر کسی می باشد که به میان مردم بیاید و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شود و آنگاه به حل و فصل این مشکلات بپردازد.



رئیس جمهور در بخش هایی از سخنان خود ضمن درخواست همکاری مردم با دولت در مواقع بروز بلایای طبیعی گفت : مردم همواره یار و یاور دولت بوده اند و من از تمامی جامعه اندونزی می خواهم که در هنگام بروز بلایای طبیعی بیشتر به فکر دولت باشند و با صبر و تحمل شرایط را برای کمک رسانی هر چه سریعتر و بهتر دولت، فراهم آورند.



روزنامه کمپاس همچنین در مطلبی دیگر می نویسد که طبق برنامه اعلام شده "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور اندونزی و "یوسف کالا" معاون اول رئیس جمهور رئیس جمهور در آینده نزدیک به برخی از وزارتخانه های دولت سر خواند زد و طی این دیدارها ضمن بررسی وضعیت وزارتخانه های مورد بازدید جلساتی را نیز با مقامات این وزارتخانه ها برگزار خواهند نمود.

"اندی مالارانگنگ" سخنگوی رئیس جمهور در مصاحبه خبرنگار روزنامه "کمپاس" در این رابطه گفت : طبق یک عادت همیشگی "یودیونو" هر چند وقت یکبار به وزارتخانه ها سر می زند تا از وضعیت آنها و همچنین عملکرد سالانه این وزارتخانه ها با خبر شود. سخنگوی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در برخی از موارد "کالا" بجای "یودیونو" به وزارتخانه ها نظارت خواهد کرد گفت : رئیس جمهور در آغاز هر سال هدف های مختلفی را برای هر یک از وزارتخانه ها مشخص می سازد و در پایان سال به سرکشی خود در پی بررسی میزان دستیابی وزارتخانه های مختلف به هدف ها از پیش تعیین شده می باشد.