به گزارش خبرنگار مهر، طرحهای عمرانی، زیستمحیطی و فررهنگی آرامستان باغ رضوان شامل جایگاه اختصاصی سوخت، شبکه جمعآوری آبهای سطحی، مخزن ۵۵ هزار متر مکعبی آب، نیروگاه خورشیدی ۵۵۰ کیلوواتی و مرکز نظارت و کنترل هوشمند با هزینهای بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان صبح چهارشنبه طی آئینی با حضور مدیران شهری به بهره برداری رسید.
در این مراسم که از ۱۴ جلد کتاب و محصول فرهنگی نیز رونمایی شد، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امامجمعه موقت اصفهان اظهار داشت: در آرامستان باغ رضوان تحول قابلتوجهی در روند اقدامات صورت گرفته است و در کنار احداث پروژههای متعدد، کتب فراوانی تألیف و چاپ شده که در نوع خود بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد: اگر درخصوص آرامستان تختفولاد نیز از ابتدا چنین اقداماتی شده بود، امروز گنجینه بزرگی از مطالب مکتوب درباره افراد بزرگی که در آن مدفون شدهاند در اختیار داشتیم و از ظرفیتهای متعدد آن بهرهمند میشدیم.
امام جمعه موقت اصفهان اضافه کرد: پیشنهاد میکنم در کنار کتب مختلفی که درباره باغ رضوان تألیف شده، درباره افرادی که خدمت حضرت ولی عصر (عج) مشرف شده و در باغ رضوان مدفون هستند نیز کتابی تألیف شود.
در ادامه این آئین، علی حاجیان، مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان اظهار داشت: صیانت از محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی، هوشمندسازی زیرساختها، پدافند غیرعامل، ترویج یاد معاد، توسعه خیرات و نذورات در شهر و اصلاح فرهنگ سوگ از رویکردهای اصلی سازمان آرامستانها در این دوره بوده است.
وی افزود: احداث اولین جایگاه سوخت آرامستانهای کشور، بزرگترین نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۵۰ کیلووات در شهرداری اصفهان، مخزن ۵۵ هزار مترمکعبی آب، شبکه استحصال آبهای سطحی، هوشمندسازی آبیاری ۵۰ هکتار فضای سبز و مرکز نظارت و کنترل هوشمند از پروژههای جدید این سازمان است.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: تمامی کارکنان باغرضوان در توسعه و احداث پروژههای جدید این آرامستان نقش مؤثر داشتهاند و با کمک هم توانستهایم نگاه به باغ رضوان را از مکانی صرفاً جهت کفن و دفن اموات، به یک فضای هوشمند، پویا و پیشگام تغییر دهیم.
حاجیان ابراز داشت: تألیف چندین کتاب، تولید پادکست و نقشه گردشگری مذهبی با محوریت باغرضوان و محصولات فرهنگی با محوریت یاد معاد برای ردههای مختلف سنی از دیگر اقدامات در این دوره بوده است.
همچنین ابوالفضل قربانی، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حملونقل شورای اسلامی شهر اصفهان در آئین بهرهبرداری از پروژههای جدید عمرانی، زیستمحیطی و فرهنگی در آرامستان باغ رضوان گفت:
ازجمله اقدامات قابلتوجه در اصفهان پس از انقلاب اسلامی، تأسیس آرامستان باغ رضوان بود که بهرغمِ علاقه مردم به تختفولاد توانست نقش خود را بهخوبی در شهر ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه سالانه هشت میلیون نفر زائر به باغ رضوان رفتوآمد دارند و این حجم خدمترسانی به شهروندان بسیار قابلتوجه و دشوار است، خاطرنشان کرد: با این حال در این دوره، اقدامات بسیار مؤثری در این آرامستان صورت گرفت.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حملونقل شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: ضرورت دارد برای مدیریت باغ رضوان در آینده نیز برنامهریزی مدون و دقیقی انجام شود و سرعتی که در این دوره در انجام طرحها و برنامهها مشاهده شد در آینده نیز استمرار یابد.
نظر شما