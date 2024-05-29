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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۳۶

دوومیدانی غرب آسیا - بصره

طلای پیاده‌روی به ایران رسید

طلای پیاده‌روی به ایران رسید

حمیدرضا زور آوند در رقابت‌های ١٠ کیلومتر پیاده‌روی غرب آسیا به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان پنجمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی آسیا در بصره حمیدرضا زور آوند موفق شد با ثبت زمان ۴۶:۵۵ دقیقه ضمن ایستادن در جایگاه نخست اولین مدال طلای این رقابت‌ها را نیز برای تیم ملی کشورمان به ارمغان بیاورد.

پس از این ورزشکار همدانی نمایندگان یمن و عراق به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

همچنین امیر حسین اسدی منش دیگر نماینده کشورمان نیز در این ماده به دلیل خطا از سوی داوران از دور مسابقات حذف شد.

پنجمین دوره رقابت‌های دوومیدانی غرب آسیا ۹ الی۱۲ خرداد جاری به میزبانی شهر بصره در کشور عراق در حال برگزاری است.

کد مطلب 6122364
فریبا جلیل خانی

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