به گزارش خبرنگار مهر، کمانداران ایران بعد از ناکامی در بازی‌های آسیایی هانگژو حالا دست‌شان از رسیدن به سهمیه المپیک پاریس هم کوتاه مانده است. البته این رشته مدتهاست که با ناکامی خو گرفته و عملا دستاورد خاصی در این چند سال اخیر نداشته است؛ در حال حاضر نیز این عملکرد ضعیف در این رشته المپیکی ایران تا جایی ادامه پیدا کرده است که نه تنها هیچ مدالی توسط ملی پوشان کسب نمی‌شود، بلکه کمانداران کشورمان در همان دور اول مسابقات برابر حریفان نیز حذف می‌شوند و از دور رقابت‌ها کنار می‌روند.

کمانداران کشورمان اخیرا در دو مسابقه کاپ جهانی حضور داشتند که بدون موفقیتی به کار خود پایان دادند. کاپ جهانی چین نخستین رویدادی بود که ملی پوشان ایران اعزام شدند و بدون عملکرد خاصی مسابقات را به پایان رساندند. مرحله دوم کاپ جهانی نیز اخیرا به میزبانی کره جنوبی برگزار شد که کمانداران ایران هر چند ۲۰ روز جلوتر هم راهی این کشور شده بودند تا با برگزاری اردوی خوب آمادگی مناسبی برای رقابت با حریفان را پیدا کنند اما در نهایت آنچه که مجددا نصیب تیراندازی با کمان ایران شد؛ چیزی نبود جز یک ناکامی جدید دیگر.

کمتر از دو ماه دیگر بازی‌های المپیک پاریس برگزار خواهد شد هر چند مسوولان فدراسیون بارها تاکید کردند که به دنبال گرفتن سهمیه تیمی و انفرادی مردان و زنان هستند ولی با نگاه به نتایج اخیر ملی پوشان در مسابقات اخیر امید خیلی کمی برای حضور این رشته در المپیک وجود دارد. تنها فرصت باقی مانده برای کمانداران در شرایط فعلی مرحله سوم کاپ جهانی است که ۲۶ و ۲۷ خرداد به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد؛ رقابت‌هایی که به مراتب از مسابقاتی که اخیرا تیم ملی در آن شرکت داشته هم سخت‌تر خواهد بود.

مسابقات قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی هانگژو و مسابقات قهرمانی آسیا مسیرهایی بود که کمانداران ایران شانس این را داشتند که بلیت پاریس را برای خود رزرو کنند اما با از دست دادن تک تک این فرصت‌ها حالا تنها امیدشان موفقیت در رقابت‌هایی است که تقریبا شانس المپیکی شدنمان صفر است. نکته جالب تر این ماجرا اینجاست که همه این نتایج ضعیف در شرایطی رقم می‌خورد که فدراسیون شهریور ۱۴۰۱ با جذب مربی کره‌ای تلاش کرد تا این رشته را سالهاست در سراشیبی سقوط قرار دارد گرفته است را نجات دهد که گویا این تصمیم و راهکار هم چندان برای تیراندازی با کمان ایران کارساز نبوده است.

کمانداران ایران از المپیک ۲۰۰۸ پکن موفق به حضور در این بازی‌ها شدند. تیروکمان ایران در المپیک پکن و لندن با دو سهمیه و در بازی‌های ریو و توکیو نیز با یک سهمیه حضور داشت. نجمه آبتین و حجت‌الله واعظی دو نماینده تیروکمان ایران بودند که برای نخستین بار گام در بازی‌های المپیک گذاشتند. آبتین در روز نخست مسابقات توانست در مرحله مقدماتی با ۵۶۸ امتیاز از ۷۲ پرتاب بین ۶۴ ورزشکار شرکت‌کننده در رده شصتم قرار گیرد و واعظی نماینده دیگر ایران هم با کسب ۶۰۴ امتیاز از ۷۲ پرتاب بین ۶۴ ورزشکار شرکت‌کننده در رده شصت و سوم قرار گرفت.

میلاد وزیری در المپیک توکیو نیز تنها نماینده تیروکمان ایران بود او در مرحله تعیین رنکینگ بین ۶۴ نفر، شصت و سوم شد و در دور اول مرحله حذفی، برابر نماینده آمریکا شکست خورد و خداحافظی زودهنگامی با المپیک داشت.