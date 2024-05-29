۵ هزار خودرو به دلیل تخلفات حادثه ساز توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی در خصوص آمار توقیفات در سال ۱۴۰۳ در شهر تهران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون آمار توقیف تخلفات حادثه ساز خودروها حدود ۵ هزار وسیله نقلیه بوده است.

وی افزود: در همین مدت آمار توقیف خودروهایی که اقدام به پوشش پلاک کرده‌اند حدود ۳ هزار وسیله نقلیه و تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی که فاقد مدارک مانند فاقد گواهینامه و بیمه نامه معتبر بوده‌اند حدود هزار وسیله نقلیه بوده است.

سرهنگ شریفی گفت: همچنین آمار توقیف وسایل نقلیه‌ای که بالای یک میلیون تومان خلافی داشته‌اند حدود هزار خودرو و موتورسیکلت بوده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: نحوه ترخیص وسایل نقلیه به این صورت است که مالک و یا متصرف قانونی به پلیس +۱۰ مراجعه کرده و نیازی به حضور فیزیکی در ستادهای ترخیص نیست. اگر در مراکز پلیس +۱۰ مشکلات مالکیتی و نقص مدارک وجود داشته باشد کاربر این مرکز فرد را به ستاد ترخیص ارجاع می‌دهد و نکته مهم این است که مشکل باید قانونی و قابل رفع باشد.