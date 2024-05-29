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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۴۲

مدیر کل بهزیستی استان سمنان:

تاکید بهزیستی بر توانمندسازی بانوان/ ۴۹ زن در سمنان خودکفا شدند

تاکید بهزیستی بر توانمندسازی بانوان/ ۴۹ زن در سمنان خودکفا شدند

سمنان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه تأکید این سازمان بر توانمند سازی بانوان و زنان سرپرست خانوار است، گفت: سال گذشته ۴۹ زن سرپرست خانوار توانمند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود منطقی ظهر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان سمنان با موضوع عملکرد حوزه اجتماعی این سازمان ضمن بیان اینکه یک هزار و ۳۹۴ زن سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی استان قرار دارند، ابراز داشت: با توجه به سیاست‌های سازمان بر توانمند سازی بانوان لذا ایجاد اشتغال برای این افراد در دستور کار است.

وی ضمن بیان اینکه سال گذشته ۴۹ زن سرپرست خانوار توانمند شدند، افزود: طی مدت مذکور برای ۱۵۹ نفر اشتغال ایجاد شد و ۴۶ نفر از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استفاده کردند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان ضمن بیان اینکه خانه امن برای زنان در معرض خشونت خانگی به صورت شبانه روزی و اقامتی راه اندازی شده است، ابراز داشت: هدف از راه اندازی این مراکز کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برای زنان در معرض یا آسیب دیده است.

منطقی بابیان اینکه در حوزه کودکان نیز سال گذشته ۸۱ کودک تحت پوشش بهزیستی از خدمات آموزشی و درمانی بهره مند شدند، تصریح کرد: دو مرکز کودکان کار خیابانی نیز در استان سمنان فعال و در این حوزه‌ها فعالیت دارد.

وی ضمن بیان اینکه ۱۴۸ کودک و نوجوان تحت حمایت بهزیستی در ۱۱ خانه نگهداری شبانه روزی نگه داری می‌شوند، افزود: سال گذشته ۳۵ کودک به فرزند خواندگی پذیرفته و هفت نفر نیز وارد زندگی مستقل و ۳۰ فرزند به خانواده بازپیوند شدند.

کد مطلب 6122378

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