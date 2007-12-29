ارزش روابط ایران و عراق بیش از قرارداد الجزایر است

ماجد غماص، رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخبار و مواضع منتشر شده طی روزهای اخیر درباره سخنان جلال طالبانی در خصوص قرارداد الجزایر، اظهار داشت: ما به عنوان مجلس اعلای عراق به قراردادهایی که بین دو کشور ایران و عراق منعقد شده احترام می گذاریم و معتقدیم تا زمانی که دو کشور توافقی را درباره آن ها به عمل نیاورده اند، مفاد آنها لازم الاجراست.

وی یادآوری کرد: بدون شک اگر مشکل یا مسئله ای درباره مطالب مندرج در این قرارداد یا هر توافقنامه دیگری وجود داشته باشد با رایزنی کارشناسان و مقامات دو کشور قابل بررسی خواهد بود و مقامات ایرانی و عراقی نیز بر این امر توافق و تاکید دارند .

غماص تصریح کرد : ارزش مسائلی چون حسن همجواری و منافع دو جانبه برای هر دو کشور به مراتب بیش از آن است که با نقض یکجانبه یک قرارداد زیر سئوال رود.

رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق با تاکید بر اهمیت تداوم روابط مثبت با جمهوری اسلامی ایران برای مقامات عراقی، افزود: امروز مقامات عراقی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور دوست می بینند که در روابط شان با این کشور نباید هیچ گونه خللی وارد آید و تمام مقامات عراقی بر این امر متفق القول هستند که حساسیتی که بر روابط با کشورهای مختلف وجود دارد، در خصوص ایران به گونه ای ویژه متجلی می گردد.

غماص با اشاره به تکذیب مواضع منتسب به رئیس جمهور عراق در خصوص قرارداد الجزایر، ادامه داد: به کارگیری رویکردهای خاص و ناصادقانه رسانه ای در این خصوص محتمل است.