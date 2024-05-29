۱۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان دیر شناسایی شد

احمد مشایخی به خبرنگار مهر گفت: شهرستان دیر یکی از شهرستان‌های تابعه استان است که با کمبود نیرو به ویژه در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه از طریق ابلاغ طرح سرباز امریه موفق به جذب دو سرباز امریه برای این شهرستان شدیم که در زمینه حفاظت از اراضی کشاورزی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

مشایخی تصریح کرد: امنیت غذایی با حفاظت از اراضی کشاورزی و در نتیجه افزایش رونق تولید در بخش کشاورزی تأمین می‌شود.

مدیر امور اراضی استان اظهار داشت: تعدادی گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز در مرحله واحد گشت شهرستان بدون بررسی باقی مانده بود که با جذب سرباز امریه بررسی اخبار در اولویت امور قرار گرفت و با بررسی صحت اخبار برای ۱۳ مورد تغییر کاربری غیر مجاز اخطار توقف عملیات صادر و پرونده حقوقی برای سیر مراحل قانونی تشکیل شد.