آغاز به کار پویش مردمی «خستگی ناپذیران»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شکیبایی مدیرعامل فرهنگسرای رسانه از آغاز برپایی پویش مردمی با عنوان «خستگی ناپذیران» خبر داد و گفت: این پویش توسط فرهنگسرای رسانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران راه‌اندازی شده و تلاش دارد یاد و خاطره خادمان ملت ایران و مردان مجاهد و خستگی‌ناپذیرش را گرامی بدارد.

وی افزود: پس از شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش که در حین خدمت به مردم بود و با لبیک به بیانات رهبر معظم انقلاب در اطلاق عنوان «خادم ملت» به ریاست جمهوری توسط معظم له، به نظرمان رسید که می‌توان در قالب یک پویش مردمی یاد و خاطره همه خادمان مردم ایران که جانشان را در راه خدمت به وطن از دست دادند و به مقام شهادت نائل آمدند، گرامی داشت. این پویش به پاس قدردانی از همه کسانی است که برای پیشرفت ایران و قدرتمندتر شدن آن از جان عزیزشان گذشتند.

شکیبانی گفت: شرکت‌کنندگان در این پویش باید عکسی از شهدای خدمت به ویژه شهید آیت الله رئیسی، شهید سلیمانی، شهید امیرعبدالهیان، شهید رجایی، شهید بهشتی، امام خمینی (ره) و شهید باهنر را همراه با یک نوشته توصیفی کوتاه در خصوص این خادمان از زبان خودشان با هشتگ «خستگی ناپذیران» در فضای مجازی منتشر کنند. این پست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با هماهنگی سازمان زیباسازی تهران، برترین نوشته‌ها در قالب بیلبوردهای تبلیغ شهری چاپ و نصب خواهد شد.

وی گفت: جمعی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت داوطلبانه در برگزاری این پویش مشارکت دارند که از آن جمله می‌توان به شهرداری منطقه سه تهران، مدیریت فرهنگی و هنری منطقه ۱۲، دبیرخانه دائمی کنفرانس حمایت از انتفاضه مجلس شورای اسلامی (کمیته رسانه)، کمیته حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی حامی حقوق ملت فلسطین، سازمان زیباسازی شهر تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، جمعیت دفاع از ملت فلسطین، اتحادیه بین المللی جوانان و نوجوانان مخالف اشغالگری مجمع فعالان و سازمان‌های مردم نهاد حامی قدس شریف، سازمان بسیج رسانه و غیره اشاره کرد.

رئیس فرهنگسرای رسانه در پایان گفت: این پویش همزمان با هفتمین روز پس از شهادت آیت الله رئیسی کار خود را در فضای مجازی آغاز خواهد کرد.