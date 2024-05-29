بذرپاش وارد پرند شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ظهر چهارشنبه به منظور افتتاح ۶۷ هزار و ۶۲۶ واحد مسکونی طرح نهضت ملی وارد پرند شد.

گفته می‌شود، در این سفر چند طرح مسکن مهر و چندین پروژه فرهنگی و عمرانی در پرند افتتاح می‌شود.

بر اساس این گزارش، امروز ۲۶ هزار و ۸۰۴ واحد مسکونی افتتاح و عملیات اجرایی و ساخت ۳۷ هزار و ۴۵۵ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در سطح استان تهران آغاز می‌شود.

بخشی از این افتتاح‌ها در شهر جدید پرند و بخشی دیگر نیز در سطح استان تهران انجام خواهد شد، افتتاح بوستان‌های صبا و بهار، کتابخانه ملک الشعرای بهار و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر پرند از دیگر برنامه‌های سفر وزیر راه و شهرسازی به پرند است.