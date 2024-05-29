۵۹ حوزه انتخابیه ریاست جمهوری در مازندران تعریف شده است

قاسم عزیززاده گرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همراهان گفت: با توجه به قانون و شرایط پیش آمده، انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار می‌شود.

وی با عنوان اینکه ستاد انتخابات در استان فعال شده است، گفت: با توجه به انتخابات گذشته، دستگاه‌های احراز هویت در استان مستقر است و زمان بندی برنامه‌های در دست اقدام است.

وی گفت: هماهنگی‌های لازم با هیأت نظارت استان و شهرستان انجام شد و با توافقی صورت گرفته، قرار شد هیأت‌های مجلس شورای اسلامی در این دوره انتخابات نیز فعال می‌شود و یک نفر نیز به عنوان عضو جدید شورای نگهبان نیز افزوده می‌شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه ۵۹ حوزه انتخابیه داریم، شمار صندوق رأی را سه هزار و ۲۰۹ نفر اعلام کرد و گفت: ۶۰ هزار نفر مسؤولیت اجرای انتخابات را عهده دار هستند.