تصویب «حذف شرایط سخت از مجوزهای کسب و کار» در هیات وزیران

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در چارچوب اجرای حکم «قانون بهبود محیط کسب و کار»، امروز دولت اولین مصوبه خود مبنی بر حذف شرایط سخت و غیر ضروری از مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد تا کار برای فعالین اقتصادی تسهیل شود.

خاندوزی اظهار کرد: در این زمینه ۱۵ مورد از مصوبات پیشین دولت‌های قبل حذف و راه برای فعالان اقتصادی تسهیل شد.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: این موارد از جمله در مورد مجوزهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، حداقل سن، مدرک تحصیلی، سابقه، مساحت دفتر، عبارت محل مناسب که می‌توانست مانع ایجاد کند، حذف شد. ضمناً برای مجوزهای راهنمای گردشگری نیز حداقل سن و سابقه حذف شد.

وی بیان کرد: برای دانشجویانی که هنوز سربازی نرفتند و معافیت تحصیلی دارند، مصوباتی داشتیم و همه مجوزهای کسب و کاری که منوط به پایان خدمت بود، لغو شد و فضای بسیار بازی برای ورود دانشجویان به بازار کار فراهم شد.

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه اذعان کرد: در دو سری مجموعه دیگری از مصوبات دولت‌های گذشته آماده شده است که پس از اینکه مراحل بررسی خود را در کمیسیون‌های تخصصی طی کرد، به صحن هیأت وزیران می‌آید تا سه مجموعه از مقررات زائد کسب و کار را حذف کنیم.