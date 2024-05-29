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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۵۷

هوای خوزستان تا هفته آینده پایدار است

هوای خوزستان تا هفته آینده پایدار است

اهواز - مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس پیش بینی‌ها تا هفته آینده هوای خوزستان پایدار است.

محمد سبزه زاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جو پایداری در سطح استان حاکم است. در این مدت تداوم وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید شمالِ غربی (به ویژه طی بعد از ظهرها)، سبب خیزش گردوخاک‌های محلی و موقتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی خواهد شد.

سبزه زاری افزود: همچنین شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است. دما تا پایان هفته حدود ۳ تا ۴ درجه‌ای افزایش می‌یابد؛ به طوری که دماهای بالاتر از ۴۸ درجه (به ویژه فردا و پس فردا) در بخش‌های جنوبی، غربی و مرکزی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در شبانه روز گذشته بستان با ۴۵ و ایذه با ۱۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند. همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۹ و کمینه دمای ۲۸.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6122419

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    نظرات

    • حجت ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
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      پاسخ
      بابا من دزفول م دیروز گوشیم ۴۹ بود تابستون هم ۶۳میرسه شما میگین ۴۸.دیگه تا زمستون ما زندگی نمی‌کنیم.

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